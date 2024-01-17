При крушении вертолета в Бишкеке погиб один военный, 8 пострадали

При крушении вертолета в Бишкеке погиб один военнослужащий и 8 человек пострадали, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, 17 января на территории в/ч 23565 Сил Воздушной обороны (СВО) ВС КР в ходе проведения учебно-тренировочных полетов потерпел крушение вертолет СВО ВС КР Ми-8МТВ.

"В результате крушение вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадали. Из них четверо находятся в реанимации - один в крайне тяжелом состоянии, четверо средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Должностными лицами СВО ВС и Министерства обороны КР проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия.

Источник: kabar.kg