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Хобби бишкекчанина помогает изучать наследие мастеров боевых искусств

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- Бакыт Басарбек
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У жителя Бишкека Владимира Удалова настолько необычное хобби, что вряд ли в мире найдется другой человек с таким увлечением. Он переводит на русский язык книги китайских мастеров по боевым искусствам, совершенно не зная китайского языка. Самое интересное, его переводы ценятся в специализированных кругах.

Образования соответствующего он также не получал. Во времена СССР работал на предприятии машиностроительной и радиоэлектронной промышленности, а после распада страны, как и многие граждане ушедшей эпохи, пробовал себя в разных стезях. В настоящее время работает в службе безопасности одной из частных компаний.

"Я увлёкся изучением культурного наследия Китая ещё в детские годы. С конца 70-х годов прошлого века начал заниматься ушу, а с 1989 года это увлечение переросло в серьёзное и планомерное изучение тайцзицюань. Недостаток материалов по практике, теории и истории искусства тайцзицюань, вернее, почти полное их отсутствие, подвигло на изучение письменного китайского языка и начало переводческой работы на русский язык. Примерно в 1986 году как любитель я начал переводить работы китайских мастеров. Вначале были такие книжечки довольно плохого качества с записями, например, по стилю ушу "чан цюань" (длинный кулак), шаолиньское ушу и так далее.

Переводил небольшие статьи из этих книжечек, брошюрки, которые знакомые привозили из Китая. Это были, конечно, не фундаментальные издания, но информация там временами попадалась интересная. В то время благодаря киноиндустрии интерес к ушу был огромным, а с литературой были проблемы. Так как я не владею китайским языком, то переводил со словарем Ашанина, а потом появились другие словари. Все приходилось писать вручную. Первые крупные переводы появились с появлением интернета, но сложность заключалась в том, что не было электронных словарей по китайскому языку. Так что приходилось пользоваться книжными вариантами.

Меня часто спрашивают, почему я этим занимаюсь. Мне это просто интересно – это исторические изыскания! Так сказать, выстраивание четкой линии. Фактология - это одно, а история совсем другое", - рассказывает Владимир Удалов.

- С кем вы делитесь вашими переводами?

- С единомышленниками и друзьями. Помню, интерес проявлял мой знакомый Павел Лященко, который сейчас в Калининграде является президентом Федерации традиционного ушу. Сегодня моими трудами пользуются единомышленники по Федерации тайцзицюань КР, в создании которой я принимал посильное участие в 1998 году. Я являюсь архивариусом в федерации. Также переводами делюсь с федерациями различных школ и стилей по ушу Москвы, Санкт-Петербурга, Днепропетровска, Киева, которым интересна литература по тайцзицюань.

- Какую самую большую книгу вы перевели?

- Самый фундаментальный труд – перевод четырех томов книг по чэньскому направлению тайцзицюань, которые с 1908 по 1919 год были написаны мастером Чэнь Сином. Это семейство Чэнь из деревни Чэньцзягоу. Их долгое время считали родоначальниками стиля тайцзицюань, но сейчас первенство поделили на две деревеньки, и споры идут до сих пор. Но чэньское направление довольно серьезно развито и интересно, потому что оно взрывного характера. Один из комплексов даже так и называется "взрывные удары".

- А у вас или в Федерации тайцзицюань нет планов опубликовать ваши переводы?

- Я так думаю, если и будет распространение переведенных книг, то это будут электронные книги. В наше время электронная литература более популярна и распространяется более широко, чем бумажные версии.

- Какие планы на будущее?

- Планы, конечно, есть. Еще масса литературы, которую планирую перевести. К примеру, есть такая школа Лао Лю Лу (Старых шесть дорожек) довольно-таки известного мастера Виктора Сяо. Он долгое время жил в Союзе, сын высокопоставленного чиновника. Сейчас живет в Китае. Он один из преемников традиции учителя Янши тайцзицюань Ван Юн Цюаня, который имел редкую возможность получать прямое обучение у двух поколений Янов - у Ян Цзянь-хоу и у его сыновей Ян Шао-хоу и Ян Чэнь-фу, хотя официальным его учителем считается лишь последний. Для меня, например, это было открытием. Перевод его книги есть, но, по некоторым оценкам, он немного недоработан.

- Прониклись ли за это время философией ушу?

- Людям, которые просят мне преподать основы тайцзицюань, я всегда говорю, что все мы в начале пути, только у меня это начало растянулось на 30 лет, а у вас на 3 месяца. Если же кто-то считает, что он чего-то достиг, то это фактически тупик. Мы всегда в поиске.

Некоторые переведенные работы Владимира Удалова, по праву составляющие

истинное наследие мастеров тайцзицюань прежних времён:

Сюй Юйшэн: "Детальные разъяснения позиций тайцзицюань с иллюстрациями" (Пекин, 1921 год).

Чэнь Вэймин: "Искусство тайцзицюань", (1925 год), "Меч-цзянь Тайцзи, включая Тайцзи чан-цюань" (Шанхай, 1928 год), "Вопросы и ответы по тайцзицюань, включая методы практики одиночных позиций" (Шанхай, 1929 год).

Ян Чэнфу: "Методы применения тайцзицюань" (Шанхай, 1931 год), "Полное руководство по Сущности и Применению Тайцзицюань" (Шанхай, 1934 год).

Чэнь Чжэньминь, Ма Юэлян: "Тайцзицюань стиля У Цзяньцюаня. Руководство для самообучения" (1935 год).

4-х томное издание "Иллюстрированные разъяснения искусства тайцзицюань семейства Чэнь", изложенные почтенным господином Чэнь Синем (1933 год).

Ли Сянь"у: "Тайцзицюань" (1933 год).

Гу Жучжан: "Тайцзицюань" (1936 год).

Чэнь Яньлинь: "Сведённые воедино главы по искусству тайцзицюань, методам боя мечом-дао, мечом-цзянь, шестом-гань и сань шоу – свободным поединкам" (1943).

Чжэн Маньцин из Юньцзя: "Тринадцать глав о Чжэн-цзы тайцзицюань" (Тайбэй, 1950 год), "Разъяснения упрощенного тайцзицюань" (Тайбэй, 1956 год), "Новый метод самосовершенствования в Чжэн-цзы тайцзицюань" (Тайбэй, 1967 год).

Цюй Шицзин, "Тайцзицюань семейства Ян: "Два берега – одна семья" (Пекин, 2011 год).

"О том важном, как добиться победы в кулачном бою", "32 позиции кулачного боя" генерала Ци Цзигуана времен династии Мин (1560 год).

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/434734
Теги:
ушу, Бишкек, Кыргызстан
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