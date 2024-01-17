Кто и когда решил, что "независимые" СМИ и есть совесть кыргызской нации?

Хорошо, когда у человека есть совесть. Еще лучше, когда совесть есть у целого народа. Когда есть хотя бы один человек, которого можно назвать выразителем народной совести. Такой человек, как правило, находится, и он не один.

Можно составить условный список претендентов на звание "совесть нации" - он будет очень внушительный. Другое дело, что в Кыргызстане, к примеру, в этот список в разное время входили разные люди. И сейчас он выглядит, мягко говоря, абсурдным.

Был благословенный период в нашей истории, когда выразителями народной совести были манасчи, ученые, учителя и все, кто имеет отношение к образованию, поэты и писатели, работники здравоохранения и судебно-правоохранительной системы, деятели культуры и искусства, грамотные политики…

Постепенно места в списке "Совесть нации" освобождались – по мере того как теряли свободу и доброе имя те самые "совестливые". Пальцев на руках не хватит, чтобы перечесть руководителей вузов, директоров школ, медиков, судей, прокуроров, попавшихся на взятках и полнейшей некомпетентности. Какая уж тут совесть нации, если человек собственную совесть потерял!

Одно время вакантное место заняли депутаты, как некая высшая каста, народные избранники и выразители народной воли (а значит, представляющие ту самую народную совесть). Но и эта совесть скоро деформировалась и разрушилась. Нынешняя "совесть нации" в лице, например, депутата Эмиля Жамгырчиева, будучи уличенной в бессовестных делишках, позорно прыгает из окна в попытке избежать уголовной ответственности.

Кто еще в Кыргызстане серьезно претендовал на звание совести нации? Камчы Кольбаев, например. Бандит Коля-киргиз, в представлении многих – эдакий Робин Гуд местного разлива, за которым готовы были идти и на которого желали молиться те, кого он держал в страхе и на коротком поводке. Именно с них, уважаемых воров в законе, в Кыргызстане пошла порочная традиция поднимать шум из-за каждого задержания мало-мальски известного преступника.

Кто громче всех кричал о беспределе и беззаконии, о нарушении прав господ бандитов? Еще одни хранители совести нации (по крайней мере сами они себя таковыми считают) – представители НПО, НКО и прочие правозащитники. Руководитель правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова, например. Чем не "совесть кыргызской нации", восклицающая: "Боже, храни Америку!"…

Сейчас она активно вступилась за тех, кто вместе с прозападными энпэошниками гордо размахивает знаменем народной совести. Как-то незаметно в Кыргызстане выросла, размножилась и расплодилась еще одна категория граждан, приватизировавших звание "совесть нации". На каком основании они ее монополизировали?

Речь – о так называемых "свободных и независимых" журналистах. Которым сейчас власти слегка прищемили их "свободу слова", и по этому поводу вопль стоит до самой любимой Чолпон Идиновной Америки.

Кто и когда решил, что вот эти "независимые" и есть совесть кыргызской нации? Кто первым наградил себя этим титулом и повесил себе на пузо соответствующую медаль? Может быть, "две звезды, две светлых повести" - сестры Замира Сыдыкова и Бермет Букашева? Которых превозносили до небес, называя талантливейшими журналистками, основанные ими издания называли "независимыми", потом вдруг обе осели в любимой Чолпон Идиновной Америке – и уже оттуда семья Сыдыковой засветилась в уголовном деле о контрабанде оружия?

Или птенцы замириного гнезда вроде нынешнего гендиректора ИА "24.kg" Асель Оторбаевой, тоже независимо продвигающей в своем независимом издании антигосударственную политику?

Или, скажем, не менее известная в Кыргызстане свободная и независимая журналистка Лейла Саралаева, в свое время переобувшаяся прямо в прыжке и на 180 градусов поменявшая свою "независимую" риторику? Много лет подвизалась в республиканской газете "Дело N…", потом от нее открестилась, потом снова вспомнила про нее, баллотируясь в депутаты… То поругивала Атамбаева, то признавалась ему в любви… То продавала картины, не имея возможности собрать деньги для избирательного залога – то вспоминала, что она "независимая" журналистка, учредитель и издатель некой газеты…

Кто хотя бы поверхностно знаком с газетным делом, тот знает: дело это весьма затратное. И продав пару своих непрофессиональных акварелей, газету не выпустишь. Откуда деньги? Независимым журналист считается лишь в том случае, если он открыл и продвигает собственное СМИ на собственные средства. А не на деньги каких-то фондов и организаций!

Кто там еще у нас "совесть нации"? Болот Темиров, депортированный в Россию в соответствии со своим гражданством и продолжающий оттуда, из безопасного места, подогревать страсти в Кыргызстане? И его многочисленные последователи, не имеющие ни хорошего образования, ни умения нормально излагать свои мысли, ни твердой жизненной позиции, ни способности отвечать за свои слова, ни желания подкреплять свои "журналистские" опусы фактами и доказательствами?

Генерал Ташиев, который и занялся наконец чисткой рядов "независимых свободолюбов", почему-то не бьет себя в грудь и не утверждает, что именно он, а не кто-нибудь другой, - истинная совесть нации. Хотя, если разобраться, право такое у него есть. Учитывая его борьбу с криминалом и коррупцией, решение вопросов по границам и прочие заслуги.

А что такого для страны сделали эти "независимые"?

Большая часть так называемой независимой кыргызской журналистики – блогерство. Каждый суслик – агроном, каждый имеющий доступ к компьютеру мнит себя великим журналистом. "Совестью нации". "Расследования" на уровне слухов и сплетен, "критика" на уровне "костюм у президента не того фасона". И существует эта "журналистика" не сама по себе (иначе давно бы загнулась), а при определенной финансовой поддержке и подпитке. Кто поддерживает? Ну, это секрет Полишинеля. Поддерживает и оплачивает тот, кому выгодна смута, кто надеется через СМИ протащить некую свою повестку, кто, может быть, претендует на президентское кресло или имеет в Кыргызстане иной политико-экономический интерес. Поддерживают и местные, и зарубежные меценаты. Вот и вся "независимость".

На сто процентов прав спикер парламента Нурланбек Шакиев: "Организации, финансируемые из-за рубежа, хотят нарушить стабильность Кыргызстана. Многие блогеры, прикрываясь журналистикой, творят что хотят. Свобода слова в стране есть. Но при этом высказываться надо в рамках разумного, безответственность должна наказываться".

Ни один заморский поборник свободы слова не вступился за прикрытый сразу в нескольких странах канал "Дождь". Было за что закрыть – и закрыли. Закручивают гайки в отношении СМИ прибалтийские, да те же украинские власти. Ау, "Фридом хаус", "Репортеры без границ" и прочие "монстры"! Почему молчим? Чем именно кыргызские недожурналисты заслужили ваше сочувствие? Что в них такого особенного? По сравнению с другими государствами в Кыргызстане свободы слова достаточно. А если правильно ею пользоваться, то и предостаточно.

Беда в том, что свободу (в том числе и свободу слова) многие якобы журналисты действительно понимают как вседозволенность. Никто им не объяснил, что такое настоящая свобода. Никто не поведал о принципах настоящей, профессиональной журналистики. Никто не обучил элементарной грамотности. Но спонсоры-меценаты внушили каждому из них, что он – совесть нации.

Далеко ли мы уйдем с такой "свободой" и с такой "совестью"?