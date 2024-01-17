Сына Садыра Жапарова хотели предупредить, что поступил "расстрельный заказ"

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети прокомментировал фотографию сына президента Кыргызстана вместе с гражданами Узбекистана.

"Определенный резонанс в обществе вызвала публикация фото, на котором запечатлен сын президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Рустам в окружении людей, якобы причастных к криминальным кругам Узбекистана.

Во-первых, как справедливо указывает источник, Салим Абдувалиев, он же "Салимбай" является также известным предпринимателем в Узбекистане и далеко за его пределами, что не исключает широту его интересов в сфере бизнеса и предпринимательства.

Второй ключевой момент. И снова ссылаясь на первоисточник, можно отметить, что инициатором данной встречи выступила как раз-таки узбекская сторона в лице, цитирую "одного из приближённых известного узбекского предпринимателя и кримавторитета Салима Абдувалиева".

В свете нашумевшего обращения депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева к лидеру узбекского криммира Салимбая байбача с неоднозначной просьбой "физической ликвидации первых лиц государственной власти КР напрашивается еще один вывод - сына президента хотели предупредить, поставить в известность, что поступил "расстрельный заказ".

Обоснованием этому служит то, и об этом указывалось выше, - что первоначально инициатором встречи выступили узбеки.

Те, что хотели лишь предупредить о попытках, предпринимаемых против личности президента, с тем чтобы упредить их и не допустить подобных обращений …

Во всяком случае, если внимательно рассмотреть все причины состоявшейся встречи, то именно такие выводы и имеют место быть…

Потому как были бы другие цели у "визитеров", то они также обязательно выплыли бы наружу, став достоянием широкой общественности.

Поэтому, опираясь на приведенные источником доводы, ничего из того, что указывало бы криминал здесь нет. И быть не могло", - написал Анаркулов.