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Продолжается активное освоение месторождения Тоголок

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- Бакыт Басарбек
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Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" продолжает мероприятия, необходимые для начала разработки золоторудного месторождения Тоголок, находящегося в 200 км от рудника Кумтор. Об этом сообщает пресс-служба "Кумтор Голд Компани".

"Вице-президент по производству "Кумтор Голд Компани" Кубанычбек Турдукожоев отметил, что несмотря на то, что с момента получения лицензии на разработку месторождения Тоголок и проведение геологоразведочных работ на Джангартской площади прошло всего 5 месяцев, специалистами проделана большая работа.

"В период с 1978 по 1982 годы, при геологоразведке месторождения Тоголок, советскими специалистами было проложено 1 424 метра тоннелей. В настоящее время ведутся работы по укреплению и увеличению длины тоннелей штольни. Восстановлен доступ к 230 метров тоннеля, которые были закрыты более 40 лет. Также в штольню проведен свет и установлена система вентиляции. Недалеко от штольни для горных мастеров, работающих на вахтовой основе, разбит лагерь, где созданы необходимые условия для отдыха и приема пищи", – сообщил он.

С ноября 2023 года на месторождении Тоголок ведутся буровые работы, а с декабря - подземные работы, по итогам которых планируется извлечь из недр земли около 4 тонн образцов руды. Всего планируется провести буровые работы с соответствующим взятием проб на 40 участках рудника. В настоящее время завершено бурение 22 скважин, пробы из 17 скважин уже отправлены для проведения лабораторных исследований.

Одновременно с этим ведутся работы по прокладке технической автодороги, расширению ее узких участков, укреплению опор действующих мостов. Данные работы, предполагающие в том числе строительство новых мостов, будут продолжены.

Справочно: Лицензия на разработку золоторудного месторождения Тоголок и проведение геологоразведочных работ на Джангартской площади выдана в августе 2023 года.

По оценкам советских геологов, запасы золота на месторождении Тоголок составляют порядка 17 тонн. Основная цель проводимых в настоящее время работ - подтверждение информации по запасам и определение экономически эффективного способа добычи золота.

Кроме того, в этом году на Джангартской площади начнутся геологоразведочные работы".


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URL: https://www.vb.kg/434743
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, месторождение, Кумтор
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