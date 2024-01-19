Андрей Подрезов: Смог в Бишкеке зависит от двух факторов

В последние годы Бишкек ставит антирекорды по качеству воздуха. На протяжении нескольких отопительных сезонов подряд столица Кыргызстана возглавляла список самых загрязненных городов мира, обходя в анти рейтинге даже ведущие промышленные мегаполисы.

На круглом столе: "Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", эксперт по качеству окружающей среды и изменению климата Андрей Подрезов рассказал на экспертном уровне, что такое смог, как он образуется, и что в нем опасно для человека. Он напомнил, что загрязнение воздуха не только в Бишкеке, но и в других агломерациях зависит от двух факторов.

"Во-первых, от источников выбросов, различаются по мощности, высоте, температуре отходящих газов и т.д. По составу примесей выбросы делятся, как на твердые, жидкие и газообразные, так и на смешанные. При этом около 90% выбросов от углеродного топлива – это газообразные вещества, и только 10% – взвешенные частицы различного химического происхождения.

Второй фактор – это климатические условия, которые способствуют либо рассеиванию примесей, либо их накоплению.

Рассеивающая способность атмосферы зависит, прежде всего, от вертикального распределения температур. Если температура падает с высотой, то выбросы беспрепятственно уходят вверх и рассеиваются на большой площади, т.е. приземная концентрация при этом уменьшается. Т.е. если на высоте 300-500 м лежит теплый воздух, то примеси натыкаясь на него, как на крышку, не могут пробить этот слой и оседают вниз, накапливаясь в приземном слое. Если эта инверсия сохраняется несколько суток, то концентрация в наземном слое увеличивается в арифметической прогрессии. Почему высота трубы ТЭЦ 300 м? Чтобы пробить слой инверсии. Не только Бишкек, но и Улан-Батор, и Пекин и многие-многие города мира в зимнее время зависят от мощности и частоты инверсии, которая над ними возникает в этот период, - пояснил ученый.

Немаловажное условие – горизонтальное перемешивание примесей, где важную роль играет ветер. Дополнительный эффект оказывают осадки – снег и дождь.

- Дождь лучше вымывает примеси, но как показывает опыт наблюдений на автоматической метеорологической станции КРСУ, дождь очищает воздух, т.е. снижает концентрацию не более чем на 10-15%, т.е. приписывать особые заслуги осадкам не стоит. А вот значительно увеличивают концентрацию выбросов туманы и дымка. В прошлые годы смог стоял, именно когда была морозная туманная погода. Дело в том, что в таких условиях взвешенные вещества, попадая в атмосферу, остывают и обволакиваются капельками воды. Усиливается данный эффект рассеиванием солнечной радиации, которая не достигает поверхности земли и не прогревает почву, исключая вертикальное рассеивание. По сути, смог – это комплекс дыма, тумана и загрязняющих веществ, которые присутствуют в воздухе, - рассказал спикер.

Как отметил Подрезов, государственный мониторинг состояния воздуха в Кыргызстане осуществляется агентством "Кыргызгидромет". В Бишкеке это 7 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы, оставшихся еще с советских времен. Наблюдения на них проводятся один раз в сутки по сокращенной программе. Автоматического оборудования там нет, т.е. замеры проводятся вручную. В 2020 году АБР передал "Кыргызгидромету" 50 датчиков мониторинга для измерения твердых частиц и диоксидов азота.

- Теперь у нас 58 пунктов контроля: 50 датчиков, 7 стационарных пунктов и одна автоматическая станция Кыргызгидромета, которая около 8 лет была предоставлена финским институтом в рамках одного проекта. Наблюдения ведутся за 10 веществами, - поделился информацией А. Подрезов.

Говоря о неправительственном мониторинге, он пояснил, его осуществляет станция, расположенная на территории американского посольства, и еще 15 датчиков на территории города, которые и определяют рейтинг Бишкека по загрязнению воздуха, о котором много говорят последние несколько лет.

- Станция же Кыргызского Славянского Российского университета, к сожалению, широко не прозвучала, хотя и измеряла круглосуточно в автоматическом режиме 16 загрязняющих веществ. Работала она с 2018 года, и дала очень важные данные по концентрации и распространению примесей в столице, - добавил эксперт.