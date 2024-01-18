ГНС начала кампанию по приему налоговой декларации

Государственная налоговая служба начала кампанию по приему единой налоговой декларации по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, очередная декларационная кампания пройдет в два этапа: до 1 апреля декларацию представляют юридические лица, государственные и муниципальные служащие, а до 1 мая – физические лица и индивидуальные предприниматели.

До 1 апреля текущего года налоговую декларацию обязаны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения.

До 1 мая декларацию должны подать индивидуальные предприниматели, физические лица, владеющие налогооблагаемым имуществом и земельным участком (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства.

Также до 1 мая декларацию представляют лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов, сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях.

В налоговой декларации необходимо указать сведения о доходах и расходах, экономической деятельности, объектах имущества, земельных участках и сумме уплаченных налоговых обязательств за отчетный год.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте