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ГНС начала кампанию по приему налоговой декларации

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Государственная налоговая служба начала кампанию по приему единой налоговой декларации по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, очередная декларационная кампания пройдет в два этапа: до 1 апреля декларацию представляют юридические лица, государственные и муниципальные служащие, а до 1 мая – физические лица и индивидуальные предприниматели.

До 1 апреля текущего года налоговую декларацию обязаны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения.

До 1 мая декларацию должны подать индивидуальные предприниматели, физические лица, владеющие налогооблагаемым имуществом и земельным участком (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства.

Также до 1 мая декларацию представляют лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов, сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях.

В налоговой декларации необходимо указать сведения о доходах и расходах, экономической деятельности, объектах имущества, земельных участках и сумме уплаченных налоговых обязательств за отчетный год.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте


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URL: https://www.vb.kg/434753
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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