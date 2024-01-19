Смог - это результат доминирования коммерческих интересов над общественными

Отсутствие системного и последовательного подхода к решению проблем загрязнения к городе или должного менеджмента к решению экологических проблем и является главной причиной смога в Бишкеке, как часть более широкой проблемы по вопросам экологической политики и изменения климата. Об этом заявил эксперт в области экологии Даир Исмаилов на круглом столе "Задыхающаяся столица. Пути выхода", организованном Центром экспертных инициатив "Ой-Ордо".

- Я много лет пишу об этом. Об этих проблемах говорилось на многочисленных совещаниях, семинарах и круглых столах и в 90-х, и в 2000-х, и в 2010-х годах, но доминирование коммерческих интересов деятельности субъектов предпринимательства зачастую шла в ущерб общественным интересам, а принимаемые решения на них оставались просто на бумаге. Это и привело сегодня к тому, что Бишкек является одним из самых загрязненных столиц мира.

Проблема требует своего компетентного подхода и профессионального системного решения с учетом технологических "зеленых" и организационных возможностей, которые сегодня интенсивно используются. Шанс , предоставленный на круглом столе услышать специалистов- климатологов очень важен для всех кто хочет изменить ситуацию, - пояснил эксперт