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Ветераны военной авиации сдают кровь для пострадавших вертолетчиков

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- Светлана Лаптева
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Ветераны военной авиации и военнослужащие сдают кровь для пострадавших при падении вертолета Ми-8 в Бишкеке. Журналисты vb.kg предлагают всем неравнодушным присоединиться к этой доброй акции.

"Это добровольное решение наших ветеранов военной авиации, Мы знаем всех ребят и желаем им скорейшего выздоровления. Работа летчиков всегда опасна, но в нашей горной стране работа вертолетчиков важна. В стране происходит много происшествий и поэтому обращаются за помощью к вертолетчикам. И всегда ребята стараются выполнить работу на 300 процентов. А кровь всегда нужна", - рассказали летчики-ветераны

По сообщению пресс-центра Минобороны, состояние пострадавших в результате падения военного вертолета стабильное.

Напомним, вчера вертолет Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ совершил жесткую посадку. В результате погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали.


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URL: https://www.vb.kg/434757
Теги:
авиакатастрофа, авиация, Бишкек
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