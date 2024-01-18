С 18 января во всех ЦОНах КР вводится единый график обслуживания

С 18 января все крупные Центры обслуживания населения (ЦОН) по всему Кыргызстану переходят на единый график работы с 8 утра до 18:00, без перерыва на обед. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, этот значимый шаг предпринят с целью решения проблем высокой нагруженности в утренние часы и удовлетворения потребностей граждан со стандартным графиком работы с 9 утра. Ранее в двух крупных Центрах обслуживания населения в пилотном режиме функционировал новый график с 08:20 до 20:00. Однако итоги показали что работа ЦОНов в вечернее время не пользуется спросом со стороны населения.

Новый график направлен на снижение нагрузки и времени ожидания в очередях, обеспечивая бесперебойное предоставление государственных услуг.

Подробную информацию о работе ЦОН можно получить в колл-центре 119 (звонок бесплатный).