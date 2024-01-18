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Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

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Исламабад назвал целью позиции "террористов пакистанского происхождения", которые укрываются на территории Ирана. В иранской провинции сообщили о гибели женщин и детей. Атака произошла через два дня после удара Ирана по Пакистану

Пакистан нанес серию ударов "по укрытиям террористов" в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает пакистанский МИД. Ведомство заявило, что в результате военной операции были убиты несколько боевиков.

По данным агентства Anadolu, пакистанская армия атаковала семь объектов военизированной организации "Освободительная армия Белуджистана", которая признана террористической в Пакистане и еще ряде стран.

Взрывы прогремели возле города Сераван на юго-востоке иранской провинции, сообщил агентству Mehr заместитель губернатора Алирез Мархамати. По его словам, погибли семь человек - три женщины и четверо детей, все они не иранцы. Систан и Белуджистан - вторая по величине провинция Ирана, она граничит с Пакистаном и Афганистаном.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/434762
Теги:
Иран, Пакистан
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