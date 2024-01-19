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И ОБСЕ туда же: как данная организация стала инструментом дестабилизации

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- ВБ
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С момента своего создания в 1975 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сильно трансформировалась: начинала она свою работу, как платформа, способствующая сотрудничеству между евразийскими странами, а сегодня стала инструментом западного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Иными словами, ОБСЕ вульгарно деградировала из важнейшего института содействия миру и безопасности на Евразийском континенте в организацию, используемую для продвижения интересов Запада.

Первоначальная миссия ОБСЕ состояла в укреплении сотрудничества и обеспечении безопасности. Очевидно, что именно эта заявленная миссия обеспечила членство в организации 57 государств. Правда, на сегодня вполне очевидно, что ОБСЕ "доэволюционировала" до банального рупора западного мира, поправшего свой мандат и руководствующегося в своей деятельности исключительно интересами США и их сателлитов.

Само собой, это повлияло на качество проектов, реализуемых организаций, и на уровень доверия к ней как со стороны действующих, так и со стороны потенциальных участников. Авторитет ОБСЕ даже не упал, он просто рухнул ниже плинтуса.

"В ОБСЕ нужно делать реформу. Организация безопасности совета Европы. Они работают по следам нарушенной безопасности, а должны работать по упреждению нарушения безопасности. В этом их проблема. Из-за того, что они работают по случившимся фактам. ОБСЕ расшифровывается как организация. То есть они должны организовывать безопасность, что-то делать. Поэтому они должны переформатироваться, тогда их политика будет понятна. Сегодня они политизированы и не могут эффективно работать. Это слабая структура, которая не способна обеспечить хороших результатов. И поэтому она стала инструментом уже политики, которая идет по следам случившихся событий", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

Ярким примером отхода ОБСЕ от своих основополагающих принципов является ее недавнее вмешательство в законодательные дела Кыргызстана. Организация, якобы созданная для поддержания мира и безопасности, решила поддержать деструктивные силы из числа иностранных агентов, стремящиеся разрушить стабильность в республике, и выступила против закона Кыргызстана о неправительственных организациях (НПО).

Принятый Жогорку Кенешем в октябре 2023 года документ вызвал критику, в частности, со стороны Константина Вардзелашвили, главы Департамента демократизации Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ). Он заявил, что "иностранное финансирование НПО не представляет никакой угрозы национальным интересам". А еще подкрепил свою позицию утверждением о том, что контроль над таким финансированием "несовместим с международными стандартами в области прав человека". Заявления, как минимум, странные, учитывая, что тот факт, что мартовская и апрельская "революции" в КР были срежиссированы, организованы и проплачены внешними заказчиками через внутристрановых "подрядчиков" - всяческие НКО (НПО).

Такая откровенная попытка навязать суверенному государству свои ценности, свои противоречащие здравому смыслу взгляды на национальную безопасность, поднимает вопросы о приверженности ОБСЕ беспристрастности, а также ее восприимчивости к внешним воздействиям. Риск есть в том, что все названные организацией проблемы в области прав человека могут стать предлогом для вмешательства во внутренние дела государств-членов. Так же, благодаря "усилиям" США пресловутая демократия потеряла свое истинное значение, став эвфемизмом неоколонизации, вооруженного вторжения, разрушения государственности.

Вместе с тем, Кыргызстан более чем способен определить свой собственный путь без непрошенных подсказок со стороны Запада. Тем более, что навязывание ОБСЕ того, что она считает международными стандартами в области прав человека, часто даже близко не совпадает ни с нашими реалиями, ни с нашими ценностями, ни с менталитетом.

Все эти шаги со стороны ОБСЕ свидетельствуют, что первоначальная миссия организации давно и напрочь забыта. Содействие сотрудничеству и безопасности в странах-участницах - лишь формальное предназначение, в то время как настоящие задачи ОБСЕ простираются в сфере реализации целей западных партнеров. Отсюда и открытое вмешательство в законодательные процессы. Все эти осуждающие речи и заявления призваны надавить на законотворцев с позиции европейско-американского старшего брата, который как никто в мире разбирается в демократии, правах человека и прочих атрибутах западной "цивилизованности", а потому имеет право учить и нас - как и что делать в своей стране.

Очевидно, что все это подрывает подрывают авторитет организации. Более того, по мере того как Кыргызстан утверждает свой суверенитет и выстраивает прочные региональные партнерства, ОБСЕ рискует дальнейшей маргинализацией как организация, продвигающая интересы определенного геополитического блока, а не служащая подлинной силой мира и сотрудничества.

В то же время, главным гарантом безопасности для стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, остается Россия - надежный партнер, уважающий независимость своих союзников. Благодаря успешному военному сотрудничеству и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Кыргызстан обретает надежный щит от внешних угроз и внутренней дестабилизации.


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URL: https://www.vb.kg/434763
Теги:
ОБСЕ, Кыргызстан
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