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Министр обороны КР посетил пострадавших при падении вертолета

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- Светлана Лаптева
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Руководство Министерства обороны держит под постоянным контролем состояние здоровья военнослужащих, пострадавших в результате авиационного происшествия.

Так, накануне вечером, военнослужащих, находящихся на излечении, в медицинских учреждениях министерства здравоохранения республики, посетил первый заместитель министра обороны генерал-майор Эрнис Тердикбаев, который в целом ознакомился с состоянием их здоровья и процессом лечения.

Как сообщает пресс-служба Минобороны КР, сегодня же, 18 января, Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов лично встретился с военнослужащими, находящимися на излечении в Национальном госпитале и Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Министр обороны проинформировал военнослужащих, а также их родных и близких, о том, что министерством обороны совместно с министерством здравоохранения оказывается всяческое содействие в обеспечении всеми необходимыми лекарственными препаратами и медикаментами и сделают все возможное для их скорейшего выздоровления.

Генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов также выразил слова благодарности медицинскому персоналу лечебных учреждений, которые проявляют постоянную заботу о наших защитниках Отечества.

Все пострадавшие военнослужащие получают своевременную квалифицированную медицинскую помощь и идут на поправку.

Помимо медицинского персонала лечебных учреждений, в целях оперативного решения возникающих вопросов по всестороннему обеспечению процесса лечения военнослужащих, в больницах на постоянной основе дежурят мобильные группы военных медиков министерства обороны.


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URL: https://www.vb.kg/434764
Теги:
Министерство обороны, пострадавшие, больница
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