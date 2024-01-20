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Эксперт дал свои рекомендации, как избавиться от смога в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Загрязнение воздуха не только в Бишкеке, но и других крупных агломерациях зависит, во-первых, от источников выбросов, и во вторую очередь от климатических условий, которые способствуют либо рассеиванию примесей, либо их накоплению. Источники выбросов различаются по мощности, высоте, температуре отходящих газов и т.д. Понятно, что ТЭЦ и печку частного дома сравнивать нельзя. По составу примесей выбросы делятся, как на твердые, жидкие и газообразные, так и на смешанные. Если говорить о выбросах от углеродного топлива, то примерно 90% из них приходятся на газообразные вещества, и только 10% на взвешенные вещества различного химического происхождения. Об этом подробно рассказал эксперт по качеству окружающей среды и изменению климата Андрей Подрезов на круглом столе "Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика" , организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

"От чего зависит рассеивающая способность атмосферы? Прежде всего, от вертикального распределения температур. Если температура падает с высотой, то выбросы беспрепятственно уходят вверх и рассеиваются на большой площади, т.е. приземная концентрация при этом уменьшается. Т.е. если на высоте 300-500 м лежит теплый воздух, то примеси натыкаясь на него, как на крышку, не могут пробить этот слой и оседают вниз, накапливаясь в приземном слое. Если эта инверсия сохраняется несколько суток, то концентрация в наземном слое увеличивается в арифметической прогрессии. Почему труба ТЭЦ 300 м – чтобы пробить слой инверсии. Не только Бишкек, но и Улан-Батор, и Пекин и многие-многие города мира в зимнее время зависят от мощности и частоты инверсии, которая над ними возникает в этот период.

Второй фактор горизонтального перемешивания – это ветер. На больших высотах ветер всегда устойчивее и сильней. Дополнительный эффект оказывают осадки – снег и дождь. Дождь лучше вымывает примеси, но как показывает опыт наблюдений на нашей автоматической метеорологической станции, дождь очищает воздух, т.е. снижает концентрацию не более, чем на 10-15%, т.е. приписывать особые заслуги осадкам не стоит.

И очень сильно увеличивают концентрацию выбросов туманы и дымка. В прошлые годы смог стоял, именно когда была морозная туманная погода. Почему на смог оказывают влияние, прежде всего, взвешенные вещества, потому что попадая в атмосферу и остывая, они обволакиваются капельками воды. Усиливается данный эффект рассеиванием солнечной радиации, которая не достигает поверхности земли и не прогревает почву, исключая вертикальное рассеивание. И второй фактор – это, если среди примесей есть водорастворимые вещества, особенно под воздействием солнечного света, начинается химическая реакция.

По сути, смог – это комплекс дыма, тумана и загрязняющих веществ, которые присутствуют в воздухе. Не только в Бишкеке, но и по всему миру, ВОЗ более 15 лет назад поставил на первое место по опасности взвешенные частицы PM2,5 и PM10, где 2,5 и 10 – это их размеры в микрометрах. РМ10 при дыхании не задерживаются нашими естественными фильтрами и свободно попадают в легкие, где накапливаются. А частицы 2,5 микрометра не задерживаются тканями легких и проникают в кровь.

Государственный мониторинг состояния воздуха проводится Кыргызгидрометом. В Бишкеке это 7 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы, оставшихся еще с советских времен. Наблюдения на них проводятся один раз в сутки по сокращенной программе. Автоматического оборудования там нет, т.е. замеры проводятся вручную.

В 2020г. АБР передал Кыргызгидромету 50 датчиков мониторинга для измерения твердых частиц и диоксидов азота. Теперь у нас 58 пунктов контроля: 50 датчики, 7 стационарные пункты и одна автоматическая станция Кыргызгидромета, которая около 8 лет была предоставлена финским институтом в рамках одного проекта. Наблюдения ведутся за 10 веществами.

Неправительственный мониторинг – это то, что мы видим на сайтах. Это станция мониторинга на территории американского посольства в районе южной объездной магистрали. И еще 15 датчиков на территории города, которые и определяют рейтинг Бишкека по загрязнению воздуха, о котором много говорят последние несколько лет. Станция КРСУ, к сожалению, широко не прозвучала, хотя и измеряла круглосуточно в автоматическом режиме 16 загрязняющих веществ. Работала она с 2018 года, и дала бесценные данные по концентрации и распространению примесей", - сказал эксперт.

Андрей Подрезов дал ряд рекомендация, как избавиться от смога в столице:

1. Продуманная политика заселения и увеличения городской территории

2. Улучшение теплоизоляции домов и применение экономных отопительных систем (печей)

3. Постепенный переход от сжигания сырого низкокачественного угля на отопление брикетированным углем

4. Газификация и электрификация частного сектора и его перевод на эти виды энергии для отопления

5. Разумная тарифная политика правительства на газ и электроэнергию, дотация энергетического сектора из госбюджета для поддержки населения

6. Распространить работу предприятия "Тазалык" на районы жилмассивов чтобы исключить сжигание бытовых отходов и мусора их населением

7. Внедрение возобновляемых источников энергии (солнечные панели из монокристаллического кремния или новейших типов аккумуляторных батарей) для домов, бань, саун и т.д.) с целью сокращения использования твердого топлива

8. Увеличение массивов и площадей зеленных насаждений

Автотранспорт:

1. Оптимизация стратегических городских магистралей: ликвидировать стихийные стоянки и организовать подземные паркинги при торгово-рыночных комплексах, ввести платные парковки с дифференцированной платой

2. Оптимизировать режим движения на автотрассах, особенно в часы пик, продумать и организовать строительство кольцевых и эстакадных развязок.

3. Развитие общественного транспорта и снижение количества автомобилей в городе, применение автобусов на газе и троллейбусов для основных городских пассажироперевозок

4. Усилить контроль за качеством ввозимого в страну нефтепродуктов, и использовать топливо поддерживающий стандарт ЕВРО-5 или выше.

ТЭЦ и районные котельные:

1. Перевод небольших районных котельных на газ

2. В идеале – перевод на газ и ТЭЦ, полностью или частично

3. Использование для работы котлоагрегатов качественного угля, с низким содержанием серы и зольностью

4. Постоянная профилактика и модернизация газоочистного оборудования для повышения степени очистки дымовых выбросов


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URL: https://www.vb.kg/434766
Теги:
Бишкек, смог
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