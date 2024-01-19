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При ввозе саженцев малины в Кыргызстан выявлены фитосанитарные нарушения

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Департаментом химизации, защиты и карантина растений при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Ак-Тилек автодорожный" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики саженцев малины в количестве 25000 штук происхождением Российской Федерации. Об этом сообщает прессс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в отношении груза принимаются соответствующие фитосанитарные меры соответствии с законодательством в области карантина по причине отсутствия маркировки на упаковке партии подкарантинной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/434776
Теги:
Минсельхоз, Россия, Кыргызстан, продукты
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