При ввозе саженцев малины в Кыргызстан выявлены фитосанитарные нарушения

Департаментом химизации, защиты и карантина растений при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Ак-Тилек автодорожный" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики саженцев малины в количестве 25000 штук происхождением Российской Федерации. Об этом сообщает прессс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в отношении груза принимаются соответствующие фитосанитарные меры соответствии с законодательством в области карантина по причине отсутствия маркировки на упаковке партии подкарантинной продукции.