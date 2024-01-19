ГКНБ: В Бишкеке задержаны руководители ЗАО "Берекет"

В торговых комплексах "Берекет гранд" и "Берекет универсал" выявлены факты мошенничества в особо крупном размере в отношении своих торговцев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, руководители ЗАО "Берекет" "Б.Б.К." и "А.И.Ж." с 2017 года по настоящее время, вступив в преступный сговор, в целях мошеннических действий, принуждали арендаторов заключать в торговых комплексах фиктивные договора купли-продажи коммерческих площадей без выдачи правоудостоверяющих документов, стоимость которых составляла от 500 до 2000 долларов за кв.м. под угрозой их расторжения.

Более того, преследуя цель незаконного обогащения за счет торговцев, администрация ЗАО заставляла торговцев при заключении договоров купли-продажи, минуя кассу, оплачивать теневые откаты в размере от 500 до 1000 долларов, которые использовались администрацией ЗАО в личных целях. После фиктивной продажи торговых мест, с предпринимателей также взимались арендные платежи в особо крупном размере. В случаях, когда фиктивные владельцы коммерческих площадей перепродавали свои места другим лица, последние согласно инициативе и принуждению ЗАО "Берекет" по договору, на заведомо невыгодных условиях уплачивали 100 тыс. сомов за переоформление места (ТРК "Берекет гранд") и 50 процентов от прибыли (ТЦ "Берекет универсал"), полученной от продажи своего торгового места, что создавало тяжелые условия для ведения бизнеса. При этом, в указанных торговых комплексах не были созданы соответствующие условия для предпринимателей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого 19 января задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР учредитель ЗАО "Берекет" "Б.Б.К." и президент ЗАО "А.И.Ж.", осуществлявшие обманным путем незаконные сборы денежных средств за аренду и продажу торговых мест.

В свою очередь, в рамках проводимой политики государства по улучшению условий для торговцев, ЗАО "Берекет" для 90% арендаторов снизило аренду всего на 10%, при том, что в СМИ была распространена недостоверная информация о снижении аренды на 30%.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному факту лиц.

ГКНБ напоминает о недопустимости мошеннических действий и нарушения законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР. В случае наличия пострадавших от указанных фактов просим обращаться в ГКНБ КР.