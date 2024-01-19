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В Бишкеке в отделение травмы глаза передано современное оборудование

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- Бакыт Стамов
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В отделение травмы глаза Бишкекской городской больницы скорой помощи передано современное оборудование, которое было предоставлено общественным фондом" Эл-Ди-Эс Черитиз".

По словам директора фонда Дмитрия Цая, они в дальнейшем планируют оказать поддержку ряду больниц по всей стране.

"Сегодня мы привезли в городскую больницу скорой помощи современное оборудование. В нем есть 3 аппарата, такие как микроскоп и стерилизатор для операций на глаз. Мы рады оказать такую помощь. Надеемся, что предоставленное нами оборудование будет способствовать дальнейшему укреплению здоровья населения. Мы видим, что наша поддержка важна для врачей", - сказал Дмитрий Цай.

Такая поддержка прежде всего, была приятна врачам, поскольку ранее из-за нехватки современного оборудования пациентам не оказывалась ожидаемая помощь.

Заместитель главного врача Шеримкан Маматаев отметил, что сейчас такие проблемы остались позади.

"Многие наши граждане страдают от глазных болезней, глазных патологий. Было бы хорошо иметь много современного оборудования. У нас есть только два отделения по глазным болезням. Один в Национальном госпитале, другой в Бишкекской городской больнице скорой помощи. Мы думаем, что с современным оборудованием, представленным сегодня, мы сделали два шага вперед. С помощью этих оборудовании сможем оказать 100% помощь пациентам, которые к нам обращаются", - сказал Шеримкан Маматаев.

Отметим, что общественный фонд" Эл-Ди-Эс Черитиз " передал Бишкекской городской больнице скорой помощи оборудование стоимостью 66 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/434781
Теги:
Бишкек, здоровье, больница
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