ГКНБ КР опровергает информацию о передаче двух машин Камчы Кольбаева

ГКНБ официально опровергает распространяющую в социальных сетях информацию о передаче Государственным агентством по управлению госимуществом двух машин ГКНБ, которые ранее принадлежали т.н. "вору в законе" К.Асанбеку (Камчы Кольбаеву). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Напоминаем, что ранее ГКНБ в ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий, изъяты несколько автомашин принадлежащих К.Асанбеку, которые в последующем были переданы в Государственное агентство по управлению госимуществом, для дальнейшего принятия решений., где участие ГКНБ не имеется.
Необходимо отметить, что на балансе ГКНБ имеется достаточное количество автомашин для введения своих функции.
ГКНБ призывает граждан не верить провокационным, недействительным сообщениям и обращать внимание только на официальные данные государственных органов.
При этом, ГКНБ вновь вынужден предупредить о соответствующей ответственности за распространение подобных ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор и хаос в КР".