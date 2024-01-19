ГКНБ КР опровергает информацию о передаче двух машин Камчы Кольбаева

ГКНБ официально опровергает распространяющую в социальных сетях информацию о передаче Государственным агентством по управлению госимуществом двух машин ГКНБ, которые ранее принадлежали т.н. "вору в законе" К.Асанбеку (Камчы Кольбаеву). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напоминаем, что ранее ГКНБ в ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий, изъяты несколько автомашин принадлежащих К.Асанбеку, которые в последующем были переданы в Государственное агентство по управлению госимуществом, для дальнейшего принятия решений., где участие ГКНБ не имеется.

​Необходимо отметить, что на балансе ГКНБ имеется достаточное количество автомашин для введения своих функции.

ГКНБ призывает граждан не верить провокационным, недействительным сообщениям и обращать внимание только на официальные данные государственных органов.

При этом, ГКНБ вновь вынужден предупредить о соответствующей ответственности за распространение подобных ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор и хаос в КР".