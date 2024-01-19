Садыр Жапаров: Задержанные не являются профессиональными журналистами

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" ответил на вопросы о вызове на допрос руководителей информационного агентства "24.kg", задержании блогеров и свободе слова в стране.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич. Разрешите получить ответы на те вопросы, которые в последние дни активно обсуждаются обществом. Речь идет о вызове на допрос руководителей информационного агентства "24.kg" и о массовых задержаниях журналистов интернет-редакций.

- Здравствуйте. Позвольте для начала остановимся по делу "24.kg". Как меня проинформировали, оперативно-следственные мероприятия в редакции интернет-издания "24.kg" были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.407 УК КР ("Пропаганда войны"). После допроса в тот же день сотрудников указанной редакции отпустили. Дело расследуется. Должны пройти соответствующие процедуры, установленные законодательством страны.

- Тем не менее, ряд зарубежных организаций, сотрудничающих с масс-медиа, и представители международных институтов успели сделать заявления, в которых призывают власти Кыргызстана немедленно отпустить задержанных журналистов.

- Во-первых, задержанные не являются профессиональными журналистами. Это блогеры, которые пользуются социальными сетями и безответственно публикуют различные сведения, в том числе представляющие угрозу национальной безопасности страны.

Во-вторых, в Кыргызской Республике, как и в каждом правовом государстве, существует ответственность перед законом. В этой связи ответственность за достоверность информации должен нести каждый, и в первую очередь те, кто считает себя журналистом и блогером.

Мы много раз были свидетелями того, когда отдельные блогеры и активисты откровенно распространяли ложь и дезинформацию. Зачастую были попытки намеренно или не осознавая того разжигать региональную, религиозную и межнациональную рознь, призывы к антиконституционным деяниям, беспорядкам.

- Какие обвинения предъявляются к задержанным кыргызстанцам?

- В данном конкретном случае, согласно заключению Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции КР установлено, что в видеообращениях Тажибек кызы Махабат имеются признаки призывов к массовым беспорядкам, что подпадает под ст.278 ч.3 УК КР.

В нынешние неспокойные и турбулентные времена свобода слова тесно сопряжена с ответственностью. Сегодня страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества.

В этой связи мы вынуждены предпринимать превентивные меры, ведь это напрямую касается национальной безопасности страны.

Здесь хотел бы также привести некоторые положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая была принята государствами-членами Совета Европы (4 ноября 1950 г.). Так, в пункте 2 статьи 10 "Свобода выражения мнения" предусматриваются права государства на определенные ограничения свободы слова, связанные с интересами национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка. То есть простыми словами, в демократическом обществе определенные формальности, будь то ограничения или санкции, которые предусмотрены законом, необходимы в целях предотвращения беспорядков или преступлений.

Давайте дождемся завершения всех следственных мероприятий.

- Между тем, сейчас в обществе одни склонны думать, что задержанные - патриоты своей страны, другие уверяют, что ими движет лишь финансовое обогащение...

- Разве можно назвать патриотом человека, призывающего к массовым беспорядкам? Скорее второй аспект – финансовая сторона. Зачастую т.н. независимые журналисты, блогеры получают грантовые средства от различных фондов, организаций и т.д. Приведу лишь несколько примеров:

- интернет-ресурс factcheck.kg (главный редактор Болот Темиров) только от одного Фонда (NED – Национальный фонд поддержки демократии) в период с 2020 по 2022 гг. в совокупности получил 142,900 долларов США;

- ресурс kloop.media от того же Национального фонда поддержки демократии (NED) в 2021 году получил 585,900 долларов США;

- в этом же 2021 году ряд НПО и т.н. независимых журналистов от Национального фонда поддержки демократии получили грантовые средства в размере от 90,000 до 220,000 долларов США;

- в целом информационные агентства kloop.media, Медиахаб, kaktus.media, ПолитКлиника, factcheck.kg, T-Media и ряд других ежегодно получают от зарубежных доноров грантовые средства в размере свыше 600,000 долларов США;

- в общей сложности, в период с 2017 по 2020 год Национальный фонд поддержки демократии перечислил представителям кыргызских НПО, журналистам и блогерам 8,471,614 долларов США.

Понимаем, что данные грантовые средства выделяются в рамках проектов по свободе слова, поддержки медиа-сообщества, развития независимой журналистики и т.д. Однако на деле получается так, что соответствующие грантовые средства используются не по целевому назначению – проводится политика по дискредитации власти, очернению государственной политики, будораживанию общества, антиконституционным призывам и в целом распространению фейковой информации, представляющей угрозу национальной безопасности.

Кроме того, наблюдаются факты личного обогащения отдельных журналистов и блогеров, которые получают соответствующие грантовые средства от зарубежных источников. К примеру, один из главных редакторов издания, чей сотрудник в числе задержанных, только за последние годы без конкретного определения финансовых источников приобрел ряд дорогостоящего недвижимого имущества. Есть много других подобных фактов, которые подтверждаются данными государственных регистрационных органов. Так же есть факты, когда в так называемых редакциях трудоустраивали своих близких родственников без соответствующего образования или опыта работы в масс-медиа. Некий семейно-клановый формат получается. Или скажем "семейный бизнес". То есть они бесконтрольно тратят средства своих доноров на свои личные нужды. При этом красиво пишут отчеты им, а они, возможно, даже не в курсе, чем заняты их грантополучатели. Интернет-блогеры только и умеют красиво отчитываться за деньги, а на деле их публикациям никто и не верит. Наглядным примером является то, что из простых людей никто не вышел с требованием отпустить задержанных. Люди понимают, как они отрабатывают выделенные им средства, бездоказательно и огульно очерняя власти. Возможно, именно поэтому задержанные решили привлечь к себе внимание и пошли на такой шаг, нарушающий законодательство страны.

- Тем не менее некоторые начали говорить о том, что идет давление на свободу слова в стране, что это акции устрашения и свободе пришел конец. Прокомментируйте, пожалуйста.

- Никакого устрашения нет и не может быть. Разве можно наш народ чем-то устрашить? В Кыргызстане свобода слова была, она есть и будет. Единственное, надо соблюдать законы, регулирующие сферы масс-медиа, и, прежде всего, национальной безопасности.

Сегодня стало обычным делом формировать общественное мнение при помощи социальных сетей, которые конкурируют с традиционной журналистикой. В таких условиях каждый гражданин, будь он журналист или блогер, должен понимать, что наряду с желанием принести пользу обществу он несет ответственность за каждое распространяемое им слово. Мы поддерживаем качественную расследовательскую журналистику. Но в большинстве случаев блогеры заняты передергиванием фактов, делают из мухи слона или же прибегают к манипуляциям и вводят в заблуждение общество. Их материалы должны подкрепляться фактами, а не домыслами, они должны нести информацию, а не слухи.

Мы за разнообразие мнений в обществе, но мы против развала государства, то есть против свободы без ответственности. Наша свобода должна стоять на страже и защищать интересы Кыргызстана.

Беседовал Медербек Шерметалиев