Погода
$ 89.21 - 89.72
€ 96.72 - 97.73

Турции предложили открыть филиалы своих банков в Кыргызстане

72  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торговый представитель Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики в Турецкой Республике Чингиз Токтобеков встретился с заместителем министра казначейства и финансов Турции, председателем турецкого EXIMBANK Османом Челиком. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В ходе встречи торговый представитель Ч. Токтобеков отметил о развитии торгово-экономического сотрудничества и тесной торговой сети между Турцией и Кыргызстаном. Также сообщил по вопросу денежных переводов для крупных компаний и предпринимателей, ведущих бизнес между двумя странами. Высказал ряд предложений по реализации совместного проекта. В частности, по открытию филиалов турецких банков в Кыргызстане по льготным кредитам.

В свою очередь, замминистра О. Челик выразил благодарность за сотрудничество между двумя странами. Информировал о готовности работать над совместными проектами в торгово-экономической сфере. Также подчеркнул о необходимости сотрудничества с Турецким инвестиционным фондом.

В рамках данной встречи, как ожидается, в ближайшее время в г. Стамбул, планируется проведение встречи с генеральным директором турецкого EXIMBANK - Али Гюнеем и заместителем генерального директора Банка торговли и развития, представителем в Турции - Ахметом Тутаром.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434790
Теги:
банковский сектор, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  