Турции предложили открыть филиалы своих банков в Кыргызстане

Торговый представитель Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики в Турецкой Республике Чингиз Токтобеков встретился с заместителем министра казначейства и финансов Турции, председателем турецкого EXIMBANK Османом Челиком. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В ходе встречи торговый представитель Ч. Токтобеков отметил о развитии торгово-экономического сотрудничества и тесной торговой сети между Турцией и Кыргызстаном. Также сообщил по вопросу денежных переводов для крупных компаний и предпринимателей, ведущих бизнес между двумя странами. Высказал ряд предложений по реализации совместного проекта. В частности, по открытию филиалов турецких банков в Кыргызстане по льготным кредитам.

В свою очередь, замминистра О. Челик выразил благодарность за сотрудничество между двумя странами. Информировал о готовности работать над совместными проектами в торгово-экономической сфере. Также подчеркнул о необходимости сотрудничества с Турецким инвестиционным фондом.

В рамках данной встречи, как ожидается, в ближайшее время в г. Стамбул, планируется проведение встречи с генеральным директором турецкого EXIMBANK - Али Гюнеем и заместителем генерального директора Банка торговли и развития, представителем в Турции - Ахметом Тутаром.