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В Джалал-Абаде пресечена незаконная деятельность ломбарда

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ГКНБ КР в рамках поступивших от жителей Джалал-Абада заявлений, пострадавших от незаконной ломбардной деятельности "Честный курөөкана" ("автоломбард") в Джалал-Абаде, где было установлено, что владельцы данного ломбарда граждане КР - А.С.М. и М.Э.Т. осуществляли незаконную ломбардную деятельность без соответствующей лицензии и выдавали займы под большие проценты - 240 % годовых, под залог на движимые и недвижимые имущества, оформляя на доверенных им лиц.

Через некоторое время, не дожидаясь окончания срока договоров, самовольно продавали вверенные им имущества аргументируя тем, что проценты давно превысили стоимость залога.

По данным фактам ГКНБ КР возбужденного уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. 1 ч. 4 ст. 209 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием в особо крупном размере) УК КР.

15 января 2024 года в рамках данного уголовного дела задержаны владельцы "Честный курөөкана": А.С.М., и М.Э.Т.. В ходе обыска по местам их жительства были изъяты документы на движимые и недвижимые имущества, нажитые преступным путем.

Задержанные лица водворены в СИЗО ГКНБ КР, проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению других преступлений, совершенных указанными лицами.


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URL: https://www.vb.kg/434796
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, ломбард
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