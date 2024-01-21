В Кыргызстане сфера услуг показывает высокие темпы роста

В Кыргызской Республике сфера услуг, по-прежнему, занимает доминирующую долю в структуре ВВП (более 50 . Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Реальный темп роста в данном секторе за последние три года в среднем на 6,6 % (2021 г.-106,9 %, 2022 г.-106,8 %, 2023 г.-106,2%) свидетельствует об устойчивой экономической деятельности в сфере услуг после резкого снижения на 7,9 % в ковидный 2020 год и показывает высокие восстановительные темпы роста.

За январь-декабрь 2023 года, по предварительным данным НСК, объем валовой продукции сферы услуг составил 1005, 0 млрд. сомов и по сравнению с 2022 годом увеличился на 7,3 %. Вклад в формирование уровня экономического роста со стороны сферы услуг является наибольшим и оценивается на уровне 3,14 процентных пункта.

Наибольшую долю в структуре отраслей экономики, оказывающих услуги, занимают оптовая и розничная торговля – 35,0 %, услуги транспортной деятельности – 8,0 % и услуги финансового посредничества и страхованию – 9,9 %. Кроме того, ключевыми сегментами в данной отрасли являются другие виды услуг такие, как образовательные и медицинские услуги, деятельность гостиниц и ресторанов, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, научная и техническая деятельность, искусство, развлечения и отдых, деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками, производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления и др., функционирование, которых формируют богатое многообразие услуг, способствуя экономическому развитию страны и повышению качества жизни населения.

Развитие этих сфер поддерживается увеличением доходов населения, развитием туризма, расширением малого и среднего бизнеса, а также интеграцией цифровых технологий. Денежные доходы населения за последние два года увеличились на более 40 %. При этом, размер среднемесячной номинальной заработной платы в январе-ноябре 2023 года составила 32 142 сом и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20,6 %, а ее реальный размер с учетом индекса потребительских цен вырос на 8,6 %, средний размер пенсии – на 19,5 %, а размер ежемесячного социального пособия увеличился в 2 раза.

Значительное смягчение ограничений по сравнению с предыдущими годами оказывает восстановление объемов импортных операций, так за 2022 год объем импорта вырос в 1,7 раза, за 11 месяцев 2023 года импорт товаров вырос на 27,2 %. 47,8 % выданных микрокредитов направлено на потребительские нужды. Все эти факторы, в свою очередь, оказывают поддержку внутреннему спросу, соответственно, увеличился объем оборота оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности и хранение грузов и т.д.

Объем валового выпуска оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по итогам 2023 года составил в сумме 351,7 млрд. сомов, с темпом роста 115,5 %. Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по сравнению с 2022 годом обеспечено, в основном, ростом объемов оптовой торговли на 23,0 % и розничной торговли на 10,9 %.

Объем услуг транспортной деятельности и хранение грузов за 2023 год сложился в сумме 80,5 млрд. сомов и увеличился на 7,3 %. Всеми видами транспорта перевезено 51,0 млн тонн различных грузов и вырос 15,3 % к уровню 2022 года, а также перевозчиками республики перевезено 574,7 млн пассажиров, или на 9,1 % больше, чем за 2022 год.

Объем оказанных услуг гостиницами и ресторанами по итогам года составил 43,3 млрд. сомов с темпом роста 123,0 %. В отчетном году практически все курортно-рекреационные и туристические объекты работали в полном режиме.

С открытием туристического сезона увеличилось количество рейсов авиакомпаний. В 2023 году в Кыргызской Республике открылись 7 новых прямых регулярных авиарейсов в ряд стран, таких, как Южная Корея, Китай, ОАЭ, Турция.