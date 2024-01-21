ГНС объявляет очередной открытый конкурс для включения в резерв кадров

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс с целью формирования резерва кадров ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документы принимаются до 18:00 часов 31 января 2024 года.

Конкурс предусматривает формирование резерва для главных, старших и младших групп административных государственных должностей. Резерв будет состоять из нескольких блоков с требованиями к профилю высшего образования, стажу работы, а также навыкам и знаниям в соответствующей сфере для каждого блока.

Для того чтобы претендовать на включение в резерв кадров ГНС, необходимо представить требуемые документы и пройти компьютерное тестирование в Государственном агентстве по делам государственной службы и местного самоуправления. Набравшие необходимое количество баллов на этапе тестирования будут допущены к собеседованию.

Кандидаты, успешно прошедшие все этапы конкурса, будут включены в резерв кадров Налоговой службы.

Подробная информация о конкурсе, включая перечень нормативно-правовых актов, квалификационные требования, список необходимых документов, а также адреса для подачи документов, размещена на сайте www.sti.gov.kg (раздел "Вакансии").

Призываем всех заинтересованных кандидатов принять участие в конкурсе, который проводится с целью укрепления кадрового состава ГНС.