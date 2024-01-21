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Франция предоставит Украине "умные" авиабомбы AASM Hammer

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Президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Себастьян Лекорню объявили о готовящейся передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух - земля". Речь идет о современных управляемых авиабомбах AASM Hammer, пишет Би-би-си.

Рассказывая о французской военной помощи, министр Лекорню обратил внимание на ее значительные объемы. В частности, речь идет об уже предоставленных авиационных ракетах SCALP и более чем 70 самоходных артиллерийских установках Caesar, которые будут переданы ВСУ в 2024 году в дополнение к полусотне предоставленных ранее.

Кроме того, с этого года Франция планирует увеличить количество 155-мм снарядов, передаваемых ВСУ, с 2 до 3 тысяч в месяц.

Пресс-служба министерства обороны Франции также подтвердила, что Украина в ближайшее время получит крылатые авиабомбы AASM.

"Эти бомбы дают возможность наносить точные дистанционные удары, чтобы поражать тылы российской армии", - сказано в заявлении ведомства.

По словам Лекорню, начиная с января, планируется ежемесячная поставка 50 бомб. Это весьма ощутимое количество, которое способно качественно изменить ситуацию вблизи линии фронта.

Что могут французские "молотки"?

Технология AASM ("Armement Air-Sol Modulaire" или "модульное вооружение класса "воздух - земля"") HAMMER ("Highly Agile Modular Munition Extended Range" или "Высокоманевренный модульный боеприпас увеличенной дальности", а в переводе с английского - "молоток") была разработана французской компанией Safran еще 15 лет назад, на за эти годы претерпела ряд модификаций и улучшений.

Основная идея заключалась в установке на обычную авиационную бомбу специального комплекта, делающего ее высокоточной и дальнобойной.

AASM Hammer совместим с разными стандартами бомб (125, 250, 500 и 1000 кг).

"Автономная и нечувствительная к помехам, эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью", - говорится в описании на сайте производителя.

На бомбу спереди и сзади устанавливаются специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас.

Впереди устанавливается система наводки. Она может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной. Последняя даже позволяет поражать быстро движущиеся цели.

Позади бомбы монтируют систему ускорения. Она имеет твердотопливный реактивный двигатель и небольшие крылья-стабилизаторы.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60–70 км, а также в любую погоду и на низкой высоте.

Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть снаряд самостоятельно маневрирует к определенной наводчиком цели без привлечения пилота самолета.

Производитель утверждает, что эта бомба срабатывает в 99% случаев.

Правда, известно лишь о применении этого вооружения западными истребителями - французскими Rafale и американскими F-16. В случае с Украиной авиабомбы придется приспосабливать к советским Су-24М или МиГ-29.

Но у ВСУ уже есть положительный опыт интеграции западных авиационных ракет Storm Shadow/SCALP с этими самолетами.


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URL: https://www.vb.kg/434806
Теги:
Украина, Франция
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