Погода
$ 89.26 - 89.71
€ 96.82 - 97.83

Вирусологи назвали причины возникновения "болезни Х"

287  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вирусолог Петр Чумаков считает, что "болезнь X", от которой, по данным ВОЗ, "погибнет людей в 20 раз больше, чем от коронавируса", уже известна. По его мнению, это вирус птичьего гриппа H5N1, который "сделали" способным передаваться не только среди животных или от птиц к человеку, но и от человека к человеку. Об этом сообщает сайт "АИФ".

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила "болезнь X" в список самых опасных заболеваний, которые могут вызвать пандемию с большим количеством жертв. Под этим термином подразумевается абстрактная инфекция, вызванная неизвестным человеку микроорганизмом, который может привести к международной эпидемии. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе прошло обсуждение этой болезни.

Российский роспотребнадзор выразил мнение, что тему включили в повестку форума ради привлечения инвестиций. По данным ведомства, мероприятия особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы проявляют свою дальновидность, обсуждая меры борьбы с возможной эпидемией.

Чумаков, в свою очередь, напомнил, что похожий разговор состоялся в октябре 2019 года перед началом пандемии COVID-19. По его словам, тогда "событие 201", организаторами которого, как и форума в Давосе, были Всемирный экономический форум, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Университет Джонса Хопкинса, представили как учения на случай вызванной коронавирусом пандемии.

Он отмечает, что "событие 201" было посланием миру, в первую очередь специалистам, так как есть много совпадений тех учений с реальностями пандемии. В частности, на тот момент существовали предварительные разработки по созданию вакцины, уверен Чумаков.

Добавляется, что учения "событие 201" смоделировали на компьютере, летальность предполагалась выше 60%, а в реальности она оказалась примерно 2–3%. Сейчас же говорят, что от "болезни Х" погибнет людей в 20 раз больше, то есть летальность для этого должна быть на уровне 50–60%, которая типична для птичьего гриппа H5N1, делает вывод вирусолог.

Он считает, что вирус птичьего гриппа H5N1 идеален для новой пандемии, но необходимо, чтобы он стал легко передаваться от человека к человеку.

"Думаю, что такой вирус уже есть и, более того, существует и вакцина от него, выпуск которой можно быстро масштабировать при начале пандемии. Как это было с COVID-19" – подчеркнул Чумаков.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в рамках ВЭФ в Давосе заявил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизученное заболевание.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434810
Теги:
ВОЗ, эпидемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  