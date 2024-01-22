Вирусологи назвали причины возникновения "болезни Х"

Вирусолог Петр Чумаков считает, что "болезнь X", от которой, по данным ВОЗ, "погибнет людей в 20 раз больше, чем от коронавируса", уже известна. По его мнению, это вирус птичьего гриппа H5N1, который "сделали" способным передаваться не только среди животных или от птиц к человеку, но и от человека к человеку. Об этом сообщает сайт "АИФ".

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила "болезнь X" в список самых опасных заболеваний, которые могут вызвать пандемию с большим количеством жертв. Под этим термином подразумевается абстрактная инфекция, вызванная неизвестным человеку микроорганизмом, который может привести к международной эпидемии. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе прошло обсуждение этой болезни.

Российский роспотребнадзор выразил мнение, что тему включили в повестку форума ради привлечения инвестиций. По данным ведомства, мероприятия особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы проявляют свою дальновидность, обсуждая меры борьбы с возможной эпидемией.

Чумаков, в свою очередь, напомнил, что похожий разговор состоялся в октябре 2019 года перед началом пандемии COVID-19. По его словам, тогда "событие 201", организаторами которого, как и форума в Давосе, были Всемирный экономический форум, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Университет Джонса Хопкинса, представили как учения на случай вызванной коронавирусом пандемии.

Он отмечает, что "событие 201" было посланием миру, в первую очередь специалистам, так как есть много совпадений тех учений с реальностями пандемии. В частности, на тот момент существовали предварительные разработки по созданию вакцины, уверен Чумаков.

Добавляется, что учения "событие 201" смоделировали на компьютере, летальность предполагалась выше 60%, а в реальности она оказалась примерно 2–3%. Сейчас же говорят, что от "болезни Х" погибнет людей в 20 раз больше, то есть летальность для этого должна быть на уровне 50–60%, которая типична для птичьего гриппа H5N1, делает вывод вирусолог.

Он считает, что вирус птичьего гриппа H5N1 идеален для новой пандемии, но необходимо, чтобы он стал легко передаваться от человека к человеку.

"Думаю, что такой вирус уже есть и, более того, существует и вакцина от него, выпуск которой можно быстро масштабировать при начале пандемии. Как это было с COVID-19" – подчеркнул Чумаков.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в рамках ВЭФ в Давосе заявил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизученное заболевание.

Источник: ВЭС24