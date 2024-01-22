Погода
$ 89.26 - 89.71
€ 96.82 - 97.83

В транспорте Бишкека будут показывать мультики на кыргызском языке

275  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На мониторах, установленных в общественном транспорте Бишкека, будут показывать мультфильмы на кыргызском языке. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

По его данным, решение принято по итогам совещания с участием председателя Нацкомиссии по госязыку и языковой политике при президенте Каныбека Осмоналиева, заместителя мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова, начальника управления развития государственного языка мэрии Бишкека Эльвиры Ниязбековой, врио руководителя МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" Таланта Капарова и представителями дорожной сфере.

"Решение принято в целях реализации конституционного Закона КР "О государственном языке", - сообщили в департаменте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434811
Теги:
мультфильм, Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  