В транспорте Бишкека будут показывать мультики на кыргызском языке

На мониторах, установленных в общественном транспорте Бишкека, будут показывать мультфильмы на кыргызском языке. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

По его данным, решение принято по итогам совещания с участием председателя Нацкомиссии по госязыку и языковой политике при президенте Каныбека Осмоналиева, заместителя мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова, начальника управления развития государственного языка мэрии Бишкека Эльвиры Ниязбековой, врио руководителя МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" Таланта Капарова и представителями дорожной сфере.

"Решение принято в целях реализации конституционного Закона КР "О государственном языке", - сообщили в департаменте.