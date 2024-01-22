В Якутии оштрафовали чиновников за "гендерно-нейтральный" туалет в школе

Таттинский суд Якутии оштрафовал районную администрацию из-за отсутствия раздельных туалетов для мальчиков и девочек, передает СМИ.

Прокуратура Якутии давно пытается добиться раздельных туалетов для мальчиков и девочек в Ытык-Кюельской школе. Но у администрации района на это всегда не хватает денег. Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушения закона на имя главы администрации Таттинского улуса в сентябре.

Чиновник проигнорировал требования прокуратуры. Тогда 5 декабря Таттинский суд оштрафовал районную администрацию на 50 тыс. руб.

Отметим, губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что российские военные видели в Украине "гендерно-нейтральные" туалеты в школах. Поэтому им "не нужно объяснять", за какие ценности они воюют.