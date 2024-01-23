СМИ: Почему все россияне должны уважительно относиться к личности Ленина

21 января 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. На протяжении почти всего ХХ столетия он воспринимался как один из самых выдающихся политических и государственных деятелей за всю тысячелетнюю историю Российского государства.

Однако на исходе ХХ века, когда усилиями либерал-демократов в России произошла реставрация капитализма, на образ вождя Октябрьской революции и основателя советского государства ниспровергатели ленинских идей и преобразований надели маску святотатца. Они требуют не сохранять ничего, что связано с именем великого человека. В том числе настойчиво предлагают ликвидировать его усыпальницу, а тело предать земле. Считаем, что если и впредь оценка наследия Ленина не будет иметь ничего общего с исторической правдой, а память о заслугах старательно и последовательно станет искореняться из сознания граждан, это грозит народам России продолжением политических и социально-экономических потрясений.

События, происходящие сейчас на Украине, – грозное знамение для всех республик на территории постсоветского государства. Начало этим событиям положило массовое уничтожение памятников Ленину. Затем на государственном уровне возникли оголтелый национализм и пещерная русофобия в качестве идеологического оружия против интернационализма и коммунизма и в конечном итоге – фашизм. Что это означает для человечества? Достаточно вспомнить германский фашизм: нацистское мракобесие, газовые камеры, геноцид русского, еврейского и других народов, план "Барбаросса". За невыученные уроки история, выражаясь словами выдающегося русского историка В.О. Ключевского, как надзирательница, наказывает людей.

Как современники Ленина восприняли его уход из жизни? 22 января 1924 года в 11 часов утра председатель ЦИК СССР М.И. Калинин, открывая XI Всероссийский съезд Советов в Большом театре, попросил всех встать. По его лицу катились слезы. В течение нескольких минут он молчал, не в состоянии произнести ни слова. Полились звуки траурного марша, нарушая звенящую тишину. Когда закончилась музыка, М.И. Калинин сдавленным голосом, превозмогая душившие его рыдания, сказал: "Я принес вам страшную весть о нашем дорогом товарище, Владимире Ильиче. Вчера он перенес еще один удар, который парализовал его, и он (пауза) умер". Тут же в зале раздались рыдания и стоны скорби. Делегаты съезда на разные лады, как заклинание, повторяли: "Ленин". М.И. Калинин продолжал стоять на сцене в полной растерянности от того, что происходило в огромном зале, не в силах приостановить нарастающую волну сотен и сотен голосов делегатов конференции. Зал привел в чувство секретарь президиума ЦИК СССР А. Енукидзе, который, перекрыв густым басом людские стенания, потребовал соблюдения тишины, чтобы прослушать официальный бюллетень-некролог от имени Политбюро ЦК РКП(б).

В.В. Маяковский так передал атмосферу этого момента на съезде Советов:

"Пора открывать! Чего они мешкают?

Чего президиум, как вырубленный, поредел?

Отчего глаза краснее ложи?

Что с Калининым? Держится еле.

Несчастье? Какое? Быть не может!

А если с ним? Нет? Неужели?

Потолок на нас пошел снижаться вороном.

Опустили головы – еще нагни!

Задрожали вдруг и стали черными

люстр расплывшихся огни.

Превозмог себя и встал Калинин.

Слезы не сжуешь с усов и щек.

Выдали…

– Вчера в шесть часов пятьдесят минут

скончался товарищ Ленин! –

Этот год видал, чего не взвидят сто.

День векам войдет в тоскливое преданье.

Ужас из железа выжал стон.

По большевикам прошло рыданье.

Тяжесть страшная!

Самих себя выволакивали волоком.

Разузнать – когда и как? Чего таят!

В улицы и в переулки катафалком

Плыл Большой театр".

Решение сохранить тело Ленина первоначально возникло не "сверху", а "снизу", по желанию сотен и сотен тысяч людей того времени. Следовательно, когда сегодня время от времени раздаются предложения о захоронении тела Ленина и закрытии его усыпальницы на Красной площади, необходимо подходить к столь деликатному вопросу не с позиции сегодняшних политических веяний (они наверняка носят конъюнктурный характер), а с позиции уважения к решению граждан Советского государства, современников Владимира Ильича. Видный американский историк и писатель Р. Пейн, автор одной из лучших книг о Ленине, изданных на Западе, подробно пишет о предыстории создания Мавзолея как усыпальницы вождя Октябрьской революции.

"Надо сказать, большевистские вожди не ожидали столь могучего взрыва чувств народа. Несколько километров от Горок до ближайшей железнодорожной станции люди несли гроб на своих плечах. И потом, уже в Москве, в самую пургу, его гроб снова несли на плечах от Павелецкого вокзала к Дому союзов, бывшему дворянскому Благородному собранию. Со всех концов России несметными тысячами в Москву стекался народ (выделено нами. – В.К.). Людские потоки устремились к Колонному залу. Утопая по колено в снегу, в двадцатиградусный мороз паломники выстраивались в длинные очереди. На улицах горели огромные костры, так люди пытались хоть немного согреться. Поначалу было решено, что каждую ночь двери, через которые в Дом союзов текла очередь, будут закрываться. Но они оставались открытыми днем и ночью. С каменными лицами, не отрывая глаз от мертвого тела, люди молча шли мимо гроба и, даже находясь почти у выхода, повернув голову назад, продолжали смотреть как завороженные на восковой лик, покоящийся на подушке".

Под сводами Колонного зала приглушенно слышались звуки революционных песен, которые доносились снаружи. Их пели многотысячные толпы, ожидавшие очереди на улице. Откликаясь на бесчисленные предложения потрясенных до глубины души смертью Ленина отдельных граждан, коллективов фабрик и заводов сохранить тело вождя для грядущих потомков, II Всесоюзный съезд Советов принял постановление над могилой Ленина возвести на Красной площади "достойный мавзолей".

Могучий взрыв чувств народа был обусловлен следующими обстоятельствами.

Во-первых, народ с именем Ленина связывал окончание только что завершившейся чрезвычайно кровопролитной (свыше 10 млн погибших) братоубийственной и экономически разрушительной (страна была отброшена на десятки лет назад) Гражданской войны.

Во-вторых, с именем Ленина связывали и первые успехи в возрождении сельского хозяйства и промышленности в ходе осуществления новой экономической политики.

В-третьих, преодолев сепаратизм местных националистически настроенных элит, Ленин и его соратники создали СССР как федерацию четырех советских республик: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская республика.

Вопреки расхожему стереотипу, появившемуся с подачи лидера ЛДПР В. Жириновского, распад Российской империи на национальные государства не был инициирован большевиками, в действительности этот процесс запустило Временное правительство. В марте 1917 года оно восстановило автономию Финляндии и дало согласие на создание в будущем независимой Польши. В июне 1917-го самочинно созванная Центральная рада объявила об автономии Украины и потребовала от Временного правительства, чтобы ей передали в управление огромную территорию: ту, что сегодня является Украиной, а также Северный Кавказ – на том основании, что Екатерина II, ликвидировав Запорожскую Сечь, переселила казаков на территорию Кубани и Терека.

По украинскому примеру в июле 1917 года была создана Белорусская рада. Претендуя на роль национального правительства, она добивалась признания политической автономии Белоруссии. В сентябре 1917 года начал отделяться Северный Кавказ, поскольку в Екатеринодаре было учреждено "объединенное правительство Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей". К концу 1917 года от России отделились Закавказье, Литва, Бессарабия и т.д. Дело дошло до провозглашения независимости губерний и даже уездов. Например, в село Брейтово (Ярославская губерния) с фронтов Первой мировой войны стали возвращаться солдаты, вдохновленные идеями РСДРП(б). Они вместе с местными жителями в ноябре 1917 года создали свою Брейтовскую Советскую Волостную Республику, воспользовавшись неурядицами в местной волостной власти.

Наконец, на ментальном уровне население страны воспринимало первых лиц партии коммунистов вместо царя, как олицетворение государственной власти. Не случайно во всех государственных учреждениях в первые годы Советской власти появились портреты Ленина, Троцкого, годы спустя – Сталина и т.д. Подобное восприятие руководителей страны отсутствует в так называемых странах развитой демократии. Но заявлять на этом основании, что мы с точки зрения западной демократии политически менее развиты и являемся отсталым народом, ни в коем случае нельзя. У российского народа такое отношение к высшим руководителям страны сложилось исторически на протяжении многих столетий, и это стало его ментальной чертой.

Следует заметить, что православная церковь, несмотря на все разногласия с советской властью, откликнулась исключительно проникновенным посланием в связи с кончиной Ленина. "Священный синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения. Да живет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ. Грядущие века да не изгладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых (выделено нами. – В.К.). Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй, христианской душе".

Многие миряне обращались к патриарху Тихону с вопросом о возможности совершения панихиды по Ленину. На что он ответил: "Владимир Ильич Ленин не был отлучен от православной церкви высшей церковной властью, и поэтому всякий верующий имеет право и возможность его поминать".

Регулярно смотрю канал "Спас", который является лучшим среди других телевизионных каналов в популяризации духовного и культурного наследия и возрождения России. К сожалению, на канале время от времени появляются передачи, в которых советский период в истории российского государства преподносится в негативном плане. У неосведомленного зрителя складывается впечатление, что суть того времени состояла прежде всего в расстреле священников, уничтожении церквей и монастырей. Совершенно игнорируется конкретно-исторический подход в освещении событий того периода. Речь не идет об умалчивании фактов. Необходимо о них говорить, но в контексте того времени, периода Гражданской войны, в которой жестокость и насилие были присущи всем противоборствующим силам. Говорить о том, что "красные" – кровожадные убийцы, а "белые" и открыто вставшая на их сторону церковь гуманные и безгрешные – это антиисторично. Современное церковное руководство должно признать в качестве исторического факта, что преобладающая часть священноначалия Русской церкви выступила в поддержку Временного правительства в ходе Февральской буржуазной революции 1917 года, желая освободиться от бюрократической опеки со стороны государства в лице обер-прокурора, установленной Петром I, и одобрила насильственное отречение царя Николая II.

В реальности после свержения царя только партия большевиков и ее беззаветные сторонники оказались способными к разрешению проблемы вывода страны из тяжелейшего кризиса. В тот момент партия была наиболее идейно сплоченной политической организацией молодых и энергичных революционеров (средний возраст 32–33 года), прошедших суровую школу политической борьбы с царским режимом. Большевикам пришлось, подобно Петру I и его окружению, "поднять Россию на дыбы", чтобы направить страну в созидательное русло, пройдя все круги ужасов Гражданской войны. В своих воспоминаниях П.И. Чагин, второй секретарь Азербайджанской компартии в 1920-е годы, касаясь своих встреч с С. Есениным в Баку, пишет: "Я в долгу перед образом Ленина, – говорил Есенин. – Ведь то, что я писал о Ленине – и "Капитан Земли", и "Еще закон не отвердел…", – это слабая дань памяти человека, который не то что, как Петр Первый, Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету".

Ленинский проект государственного устройства бывшей царской империи в начале 20-х годов ХХ столетия был привлекателен для трудящихся и в социально-экономическом, и в культурном отношении. Несмотря на издержки, которые имели подчас трагические последствия для населения в годы индустриализации и коллективизации, народ в целом поддержал ленинский проект, о чем свидетельствовали итоги Великой Отечественной войны. В отличие от преобразований, например, Петра I или Столыпина, ленинская модель переустройства страны по большому счету не входила в противоречие с Россией традиционной, а, наоборот, опиралась на ее ценности. Столыпин, делая ставку на единоличника-крестьянина и кулака, насильственно разрушал общину. Ленин же, видя в крестьянской общине форму коллективного хозяйства, ориентировался на разные виды кооперации, которые стали важнейшей основой для создания крупнотоварного сельского хозяйства. Попытки в постсоветские годы (90-е годы XX века) реанимировать столыпинскую реформу сельского хозяйства под лозунгами "Фермер страну накормит", "Колхозы и совхозы – агрогулаги" сошли на нет в нулевые годы (начало 2000-х годов). Сегодня снова идет ориентация на крупнотоварные предприятия сельского хозяйства в виде агрохолдингов. Это позволило превратить страну из импортера в экспортера ряда важнейших видов сельхозпродукции (зерно, свинина, подсолнечное масло, сахар и др.).

Культурная политика Петра I и последующих императоров носила узкосословный характер и акцентировала внимание в основном на освоении европейских ценностей. Большевистская культурная революция охватила все народы многонациональной России и базировалась на "овладении достижениями всего человечества" (Ленин), в том числе достижениями национальных культур многочисленных народов, живших на территории СССР. Благодаря реализации ленинской программы культурной революции Советское государство превратилось в космическую державу с мощным ракетно-ядерным потенциалом, под зонтиком которого российские граждане до сих пор неуязвимы для врагов.

В 1920 году известный английский писатель-фантаст Г. Уэллс встретился с Лениным. После беседы он назвал Владимира Ильича "кремлевским мечтателем", так как совершенно не поверил в реальность ленинского плана электрификации и промышленной модернизации страны, рассчитанного на 10–15 лет. Когда Уэллс снова приехал в СССР и воочию увидел грандиозные достижения в электрификации и в промышленности, то признал, что, несмотря на свое амплуа фантаста, в двадцатом году никак не мог поверить в правдоподобность ленинских суждений о будущей России. Именно такое высказывание прозвучало в его беседе со Сталиным во время следующего посещения Советской России в 1934 году.

Ленин и Г. Уэллс

Глубоко убежден, что если бы по центральным каналам телевидения с целью восстановления исторической памяти показали документальный фильм "Похороны Ленина", а молодежи в школах, колледжах и вузах рекомендовали посмотреть этот фильм в интернете, количество желающих присоединиться к варварским предложениям о ликвидации Мавзолея резко сократилось бы. Контрразведчик, генерал-майор КГБ, а затем ФСБ В. Широнин в своей книге "Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека перестройки" отмечает: "Для достижения поставленных целей, как полагали американские специалисты, необходимо было прежде всего разрушить в умах советских людей так называемый "комплекс Ленина". Именно этот проект явился началом антиленинианы, своего рода философии мещанства. Она приобрела в России во второй половине 1980-х годов, на фоне спровоцированного антисоветскими силами кризиса пустых полок в магазинах, чуть ли не статус государственной политики". В перестроечные и постсоветские годы многие средства массовой информации стали поощрять разрушение памятников вождю Октября. В спешном порядке принимались решения о закрытии Мавзолея и музеев Ленина. С подачи литературного критика Ю. Карякина на Первом съезде народных депутатов СССР (1989 год) был поднят вопрос о предании земле останков Ленина якобы в соответствии с его завещанием.[6] Прошло несколько десятилетий, но до сих пор не обнародовано ленинское "завещание". В 1997 году точку в этом вопросе поставил Российский центр хранения и изучения документов Новейшей истории (РЦХИДНИ, ныне РГАСПИ), выдавший помощнику Ельцина Г.Сатарову справку, в которой было сказано следующее: "В РЦХИДНИ не имеется ни одного документа Ленина или его близких и родственников относительно "последней воли" Ленина быть захороненным на определенном российском (московском или петербургском) кладбище" (выделено нами. – В.К.).

В. Широнин продолжает: "С методологической точки зрения гарвардский проект "Разрушение "комплекса Ленина", зачатие которого произошло около 40 лет назад, сработал безукоризненно. Его пик пришелся на годы, когда в жизнь вступали новые поколения советских людей, не располагавшие достоверной информацией о вожде Октябрьской революции. Программа-минимум Гарвардского проекта состояла в том, чтобы внушить новым поколениям сомнения в ленинизме, который является-де ошибкой истории, временным, ненормальным и непрочным общественным состоянием части человечества".

Для гостей чемпионата мира по футболу – 2018 местом притяжения стали не только стадионы, столичные улицы и бары. Огромная очередь каждый день выстраивалась перед Мавзолеем Ленина на Красной площади: гости со всего мира хотели "лично встретиться" с вождем мирового пролетариата.

Русская православная церковь в лице Патриарха Кирилла заявила о "несвоевременности выноса тела из Мавзолея основателя советского государства". Во властных структурах возникает понимание того, что как бы кто ни относился к Ленину, этот человек объективно является крупнейшим политиком и государственным деятелем, благодаря которому в двадцатом столетии возникло одно из самых могущественных государств в мире – Союз Советских Социалистических Республик.

Формирование в обществе уважительного отношения к советскому периоду, и в частности к личности Ленина, к другим государственным деятелям советского периода, откроет путь к поиску общих исторических ценностей для всех россиян, независимо от их идеологических взглядов.

Автор: В.И. Корнилов, доцент, к.э.н.

Источник: Советская Россия