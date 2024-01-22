Президент высказался о внешнем долге страны и строительстве "Камбар-Аты"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" ответил на ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, внешнего долга страны, реализации проектов по строительству ГЭС "Камбар-Ата-1", железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, водных проблемах и другом.

- Перед Новым годом были разговоры, что наш внешний долг увеличился. Есть ли повод для беспокойства? Получаем ли мы займы? Если да, то для каких целей?

- Отныне нет оснований для беспокойства по поводу внешних заимствований. Никакой угрозы нет. Во-первых, ранее полученные кредиты не были использованы на самоокупаемые проекты.

Деньги уходили словно в песок. Последние кредиты, взятые на альтернативную дорогу Север - Юг, Датка - Кемин, ТЭЦ, были правильны. Нам эти проекты были нужны, но они нам обошлись в два раза дороже. Был очень плохой контроль, и были хищения.

Эти проекты можно было закончить за половину стоимости, и срок окупаемости был бы короче. Сейчас наступил срок погашения этих долгов, и мы приступили к их выплате.

К 2035 году мы погасим ранее взятые долги. Некоторые наши граждане критикуют словами: "Вы же говорили, что погасите долг за два-три года? Почему не выплатили?" Мы можем собрать все наши резервы и выплатить. У нашего государства хватит на это силы. Раньше было иначе. Вы это хорошо знаете.

Но при получении кредита в договоре были условия: "Если вы захотите выплатить долг раньше срока, то процентная ставка будет намного выше". Нам это невыгодно - необоснованные расходы. Поэтому мы будем оплачивать долг по графику. В этом нет никаких рисков, потому что вы видите, во сколько раз увеличился наш бюджет. Действительно, раньше существовали опасения, что мы не сможем погасить наш внешний долг, потому что наш бюджет был слабым.

Во-вторых, мы точно рассчитали, какой проект, при каких условиях и когда выйдет на самоокупаемость. Сейчас мы действуем по принципу семь раз отмерь, один раз отрежь.

Приведу только один пример. Мы готовы взять кредит на строительство Камбаратинской ГЭС-1. Мы скоро получим средства. Если ГЭС "Камбар-Ата-1" будет достроена, она окупится через 12-13 лет. После этого она, как и Токтогульская ГЭС, будет приносить пользу государству на протяжении вдолгих лет.

А железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан заставляет задуматься. Сумма очень большая. Этот проект окупится через 35-40 лет. Но наше государство из тупикового станет транзитной. Дорога будет служить кыргызскому народу и нашей стране всю жизнь. Мы рассматриваем реализацию этого проекта иным путем, а не за счет внешних заимствований. Даст Бог, мы решим этот вопрос и скоро начнем строительство. Вам не стоит беспокоиться о долгах, взятых на другие проекты. Каждый нынешний проект - это проект, который окупит себя, не затрагивая государственный бюджет.

Ранее взятые долги ушли словно в песок. Они либо не оправдали себя, либо не принесли пользы государству. Мы больше этого не допустим. Проведем все расчеты, прежде чем начать реализацию. Мы не одобрим проекты, которые не оправдают себя в краткосрочной перспективе. Поэтому нет причин для беспокойства. Можете более не поднимать эту тему. Не надо политизировать.

- В последние годы нехватка оросительной воды чувствуется не только в нашей стране, но и в соседних. Вы говорили о том, что для решения этой проблемы в этом году будут построены бассейны суточного и декадного регулирования. В каких регионах они строятся? Как известно, соседние страны используют поступающую от нас воду для орошения. Есть и те, кто говорит: "Если нам не хватает воды, почему бы нам не прекратить давать воду нашим соседям?" А если мы будем собирать воду в БСР и БДР, то будет ли достаточно поливной воды для тех, кто живет ниже по течению?

- Что касается БСР и БДР, то построенные в прошлом бассейны не очищались. Из-за недостаточного накопления воды фермеры ощущали дефицит воды в оросительный сезон. В этом году мы все очищаем.

Кроме того, я дал поручение о строительстве новых БСР и БДР по всей стране. Эти БСР и БДР в первую очередь полезны для наших соседей, живущих ниже по течению, так как в поливной сезон возникают споры относительно воды.

Если мы соберем в БСР и БДР талую воду зимой, с весны речная вода полностью будет течь к соседям. То есть они будут получать даже больше воды, чем раньше. В поливной сезон наши фермеры смогут использовать воду из БСР и БДР, а соседи – проточную воду.

Не так давно вы видели, как вода затопила Бишкек. В связи с отсутствием верхних бассейнов суточного регулирования, вода стекает в город, приводя к затоплению улиц. Если бы были БСР, эти воды могли бы быть сохранены. Это происходит во всех регионах нашей страны. Если бы мы могли запасаться водой зимой, то и соседям хватило бы вдоволь.

Мы стремимся к тому, чтобы бесполезно стекающую зимой воду использовать с пользой так, чтобы потом не было споров. Мы будем давать соседям столько воды, сколько им нужно. Так и будет.

Приведу один пример. Мы же начали строить Камбаратинскую ГЭС-1. От этой гидроэлектростанции соседи получат выгоду в виде водных ресурсов. Мы получаем выгоду только от электроэнергии.

Мы используем только 1% воды реки Нарын для орошения и питьевой воды. 99% поступает в Узбекистан и Казахстан. Когда Камбаратинская ГЭС-1 будет достроена, мы сможем использовать ее для получения электроэнергии зимой, а в поливной сезон отдавать соседям достаточно воды, собранной на Токтогульской ГЭС.

В настоящее время мы используем Токтогульскую ГЭС для производства электроэнергии зимой, однако летом приходится ее приостанавливать. Если мы не сохраним воду на следующую зиму, мы останемся без электричества.

Мы работаем над решением этих проблем.

Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях, так как наше соседство вечно, и думать об общих проблемах мы должны вместе. Абсурдно рассуждать, что мы стоим у истоков течения и не будем давать воды. Мы все - братский народ, вечные соседи и во многом зависим друг от друга. Не буду все перечислять, люди и сами это прекрасно знают.