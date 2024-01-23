Эрнест Карыбеков: Внедрение зеленых технологий не решит проблему смога

Председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в ЦА Эрнест Карыбеков считает, что " зеленая энергетика – это глобальный финансовый проект западных стран. Он нацелен на то, чтобы "втюхать аборигенам стеклянные бусы", т.е. реализовать за счет развивающихся стран свои собственные, как экономические, так и геополитические интересы.Об этом он рассказал на круглом столе, организованном центром "Ой-Ордо"при обсуждении темы "Задыхающаяся столица

- О чем речь? Во-первых, заработать деньги за счет продажи своих технологий тем или иным странам, а также за счет обслуживания таких установок. Продвигаемые США и их союзниками программы обслуживают интересы западного бизнеса и втягивают развивающиеся страны в долговое рабство. Во-вторых, поставить эти страны в энергозависимость от западных стран, т.к. запчасти к чистым технологиям можно будет приобрести только у производителя. И третья задача – минимизировать взаимодействие этих стран с их традиционными партнерами в сфере энергетики, прежде всего, с такими российскими компаниями, как "Газпром", "Роснефть" и "Росатом", - пояснил спикер.

Он также подчеркнул, что и стоимость зеленой электроэнергии будет достаточно высокой, учитывая стоимость самих установок и запасных частей к ним. Вероятно, именно по этой причине международные финансовые институты требуют постоянного повышения стоимости электроэнергии в Кыргызстане – чтобы подготовить почву для внедрения зеленых технологий, то есть сравнять стоимость солнечной или ветряной электроэнергии и электроэнергии, получаемой традиционными методами.

- При этом внедрение таких технологий не решит проблему загрязнения воздуха в Бишкеке, более того усугубит экологическую ситуацию в Кыргызстане за счет складирования зеленых отходов, которые не подлежат утилизации. Кыргызстану понадобится строительство специального полигона для складирования или захоронения отработавших свой ресурс механизмов – лопастей ветряных электростанций, коллекторов солнечных батарей или аккумуляторов электромобилей, - подчеркнул эксперт.

Решением проблем, по его мнению, может стать запрет на хаотичное строительство в черте города, газификация и электрификация.

- Да, нужно переходить на электричество – и для отопления, и для приготовления пищи, но его нужно где-то брать. Особенно в отопительный период, когда растет его потребление. Гидроэлектростанции не дают необходимой мощности. Поэтому нужны комплексные решения – нужно предоставить экономике и населению государства дешевую электроэнергию. И как бы парадоксально это ни звучало, решением может стать угольная электростанция, построенная непосредственно на месторождении "Кара-Кече". Это позволит обеспечить всю страну дешевой электроэнергией. Ее себестоимость будет в 4 раза ниже, чем на Бишкекской ТЭЦ. Тем более, что в 550 метрах от месторождения проходит высоковольтная ЛЭП, - поделился своим видением спикер.

При этом он отметил, что государственные структуры, мэрия столицы пытаются оперировать теми инструментами, которые у них есть, учитывая, что Кыргызстан находится в определенной финансово-экономической системе, которая, и навязывает республике зеленую энергетику и другие "стеклянные бусы".

- Сегодня наше правительство, исходя из рекомендаций международных финансовых структур, идет по зеленому коридору, не обращая внимания ни на низкую эффективность, ни на дороговизну, так называемых, чистых технологий. Но наша главная проблема – не уголь или выхлопы от автомобилей, а низкий социально-экономический уровень страны. Никто не заставит наше население не жечь уголь, потому что на сегодня это самый дешевый энергоресурс, - добавил Э. Карыбеков.

Иное мнение высказала председатель ОФ "Green Energy" Анара Султангазиева. она усомнилась в том, что уголь выгоднее других энергоресурсов.

- Как сказал вице-мэр Бишкека Жиргалбек Шамыралиев, отопление среднего домохозяйства газом обходится примерно в 7,5 тыс. сомов в месяц, а углем – 7,3 тыс. сомов. А в регионах стоимость тонны сулюктинского угля составляет 11 тыс. сомов. Не так уж это и дешево. Но вопрос даже не в этом. Уголь действительно дает много вредных выбросов. А тот факт, что в Европе возобновляют работу многие угольные шахты, связан исключительно с тем, что европейские страны ищут альтернативу российскому газу, т.к. они объявили санкционную войну России. При этом в Евросоюзе достаточно широко используются и зеленые технологии. И я считаю, что мы тоже должны их использовать. Те же тепловые насосы – это отличный вариант для Бишкека, тем более, что наши местные производители разработали собственную систему отопления, работающую на тепловой энергии земли, которая стоит в разы дешевле зарубежных аналогов, - высказала свое мнение спикер.

Говоря о перспективах использования атомных реакторов для производства электроэнергии, она заявила, что для каких-то стран – это, может быть, и выход, но не для Кыргызстана.

- Я, как член "Зеленого альянса Кыргызстана" могу заявить, что мы против АЭС. Потому что наша республика находится в сейсмоопасной зоне, то есть. у нас есть риск землетрясений до 9,5 баллов. И если такое землетрясение произойдет, то мы можем оказаться в очень плачевной ситуации, та.к. нет никакой гарантии, что атомная станция при нем устоит, и радиация не распространится на огромные территории, - добавила Султангазиева.

В свою очередь экс-депутат ЖК КР, учредитель ОФ "Евразийское поколение" Евгения Строкова отметила, что проблемы изменения климата и ухудшения экологии существуют во всем мире, и они достаточно серьезные. Но Запад зачастую переводит их в политическую плоскость, превращая в рычаги давления на развивающиеся страны. Зеленая энергетика – один из них.

- Технологии, которые в "цивилизованном мире" оказались невостребованными в силу разных факторов – дороговизны и низкой эффективности, например, наши западные "партнеры" экспортируют в развивающиеся страны, в том числе в Кыргызстан, при этом загоняя этим нас в долговую яму. Сами же они при этом активно используют углеводородные энергоносители. Поэтому нам нужно быть внимательнее, когда мы берем на себя какие-то обязательства. Потому что, международные финансовые институты, которые действуют в интересах США и их союзников, зная наше шаткое экономическое положение, навязывают нам то, что выгодно им, а не то, что нужно нам, - подчеркнула спикер.