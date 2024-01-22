Пресечен крупный контрабандный груз медикаментов на сумму 50 млн сомов

На пункте приграничного учета товаров "Ак-Тилек-автодорожный" задержана автомашина марки "Вольво" с недостоверными товаротранспортными документами, где под видом сельхоз отрубей обнаружено крупная партия дорогостоящих медикаментов, в количестве 450 коробок с предварительной стоимостью более 50 млн сомов без соответствующих документов для ввоза/импорта товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, проводиться соответствующая работа установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету, а также причастности должностных лиц к вышеуказанному факту.