Погода
$ 89.26 - 89.71
€ 96.82 - 97.83

Пресечен крупный контрабандный груз медикаментов на сумму 50 млн сомов

171  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пункте приграничного учета товаров "Ак-Тилек-автодорожный" задержана автомашина марки "Вольво" с недостоверными товаротранспортными документами, где под видом сельхоз отрубей обнаружено крупная партия дорогостоящих медикаментов, в количестве 450 коробок с предварительной стоимостью более 50 млн сомов без соответствующих документов для ввоза/импорта товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, проводиться соответствующая работа установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету, а также причастности должностных лиц к вышеуказанному факту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434819
Теги:
ГКНБ, граница, контрабанда, лекарства
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  