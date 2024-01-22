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ГНС на Аламединском рынке изъяла 11,7 тыс. пачек контрафактных сигарет

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Сотрудники Государственной налоговой службы в городе Бишкеке на территории Аламединского рынка обнаружили факт незаконной продажи табачной продукции.Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в результате из нелегального оборота изъято 11 тыс. 733 пачек сигарет.

"В отношении предпринимателей будут предприняты меры в соответствии с законодательством КР.

Работа по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции будет проводиться регулярно по всей стране", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/434821
Теги:
ГНС, табак, Кыргызстан
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