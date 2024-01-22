Насладиться Стамбулом за 48 часов

Стамбул, один из самых привлекательных городов мира, предлагает захватывающую историю, уникальную кухню, богатую сцену искусства и культуры, а также множество возможностей для шопинга. Стамбул, самая известная метрополия Турции, предоставляет посетителям бесконечное множество вариантов круглый год и, сохраняя свой живой ритм даже зимой, остается важным направлением для фантастического "городского отдыха" в этот сезон. Давайте проведем 48 часов в Стамбуле, исследуя историю города, встречаясь на удивительных достопримечательностях и наслаждаясь оригинальной кухней со звездой Michelin!

Уютное и расслабляющее размещение

Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку или с семьей, в Стамбуле есть множество отелей с захватывающими видами на Босфор, близостью к историческим местам и роскошными удобствами. Большинство из этих отелей имеют сертификат устойчивого туризма от Совета по устойчивому туризму (GSTC), а также многие из них предлагают роскошные спа и хаммамы.

08.00-10.00: Лучший способ начать день: турецкий завтрак с изюминкой

Идеальным способом начать день является турецкий завтрак, богатый, сытный и вкусный. Заказав завтрак "распределенный" в одном из ресторанов на Историческом полуострове - многие из которых имеют захватывающие виды на Босфор или город - вы можете быть удивлены тем, что появится на вашем столе. Если вы еще не пробовали традиционный турецкий завтрак, вот его краткое описание: разнообразие сыров, включая белый, тулум и кашар, чекелик или михалич; вкусные зеленые и черные оливки из регионов Мраморного, Эгейского и Северного Эгейского морей; свежие огурцы, помидоры, перцы и зелень; мед, домашние варенья и каймак (вареная сливка). Обязательно попробуйте менемен, неотъемлемое блюдо завтрака из яиц, перца и помидоров. И, конечно же, все сопровождается многочисленными симитами, теплым хлебом и свежеваренным чаем в тюльпанообразных стаканах.

10.00-14.00: Исторический полуостров, находящийся в самом сердце города

После завтрака вы можете исследовать Исторический полуостров, который великолепно отображает историческую текстуру города. Важнейшие достопримечательности этого музея под открытым небом включают в себя величественную и невероятно красивую церковь Святой Софии, драматическую Голубую мечеть и загадочный Базилик-цистерн, а также Топкапы, где проживали османские султаны, и Исторический музей Стамбула в его саду. В нескольких шагах от Святой Софии находится Музей истории и опыта Святой Софии. В этом районе также есть несколько исторических кафе, где вы можете перекусить обедом и попробовать знаменитые мясные котлеты Султанахмета.

14.00-16.00: Большой базар, предоставляющий посетителям 'терапию шопинга' веками

После обеда в Султанахмете вы можете прогуляться до оживленного Большого базара (Grand Bazaar - Kapalıçarşı). Дом для сокровищ города, Большой базар приглашает вас найти свое среди ослепительного выбора ковров, керамики и плитки, ювелирных изделий - и многого другого!

16.00-18.00: Прекрасный закат на Босфоре

Теперь пришло время сесть на трамвай и отправиться в Эминёню, посетив Шпайс-Базар. Красочный и ароматный, этот крытый рынок предлагает прилавки с различными продуктами, лекарственными травами, специями, сухофруктами и турецким лакрицей. От Шпайс-Базара всего в пяти минутах ходьбы находятся пристани паромов и экскурсия по Босфору. Обычно отправляясь каждый час, экскурсии имеют разную продолжительность. На короткой экскурсии - около девяноста минут - вы можете увидеть обе стороны Стамбула с Босфора, наслаждаясь закатом. Прежде чем начать экскурсию, вы можете перекусить рыбным хлебом с ностальгических лодок в порту.

19:30-22:30: Вас ждет замечательная турецкая кухня

После прогулки на лодке по Босфору заключите свой первый день в Стамбуле вкусным ужином в одном из ресторанов города со звездой Michelin. Характерная гастрономическая сцена Стамбула предлагает удовольствия от инновационных и смелых шеф-поваров, гордящихся своими традициями. Насладитесь незабываемым ужином в сопровождении изысканных турецких вин.

Воскресенье - Есть так много, что нужно сделать, прежде чем сказать Прощай!

Вы можете начать свой второй день в городе завтраком из хрустящих симитов, белого сыра и чая в боковых улочках Каракёй, как обычный стамбулец. Затем наслаждайтесь спокойной прогулкой через Каракёй, известный своими богемными кафе и художественными галереями. Дорога ведет в Галатапорт Стамбул, обновленный порт и центр привлечения Каракёй. Вы можете взять перерыв на кофе в этом современном оазисе, который предлагает рестораны высокого класса, кафе и магазины вдоль береговой линии, и дойти до Истанбул Модерн, первого современного и современного музея искусства в Турции. Пятиэтажное здание Истанбул Модерн, спроектированное звездным архитектором Ренцо Пьяно, также впечатляет, как и художественные произведения. Затем вы можете войти в залы расположенного поблизости Музея живописи и скульптуры Стамбула, где вы сможете увидеть выставки лучших художников Турции.

14.00-18.30: Есть так много, что можно увидеть в Таксиме, прямо в самом сердце города

Исторический Тюнель, первая подземная железная дорога Турции и вторая по старейшинству в мире, соединяет Каракёй с улицей Истикляль. Сойдите с поезда, пройдите вниз по дороге и поднимитесь на башню Галата, один из самых известных символов Стамбула, чтобы насладиться панорамным видом на древний город. Вернувшись на улицу Истикляль, вы можете исследовать эту знаменитую прогулочную улицу пешком или на ностальгическом красном трамвае. Во время вашей прогулки по улицам Стамбула, города, известного своими уличными вкусами, вы почувствуете аромат многих вкусных угощений, включая ароматные жареные каштаны и гриль кукурузу, фаршированные или жареные мидии, кокореч и другие вкусные угощения.

19:00-23:30: Прогулка по улице Истикляль

Ваш прогулка по улице Истикляль завершается на площади Таксим и одном из великих храмов искусства города - впечатляющем Культурном центре имени Ататюрка (АКМ). Великолепный Оперный зал АКМ, вмещающий более двух тысяч человек, представляет мирового уровня шоу и концерты. После представления вы можете вернуться на улицу Истикляль и завершить вечер мезе, рыбой и раки в одной из известных таверн района.