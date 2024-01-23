Данияр Амангельдиев: Объем ВВП составил 1228,9 млрд сомов

По итогам социально-экономического развития Кыргызской Республики за январь-декабрь 2023 года номинальный объем валового внутреннего продукта страны составил 1 228,9 млрд сомов и реальный темп роста 106,2% (январь-декабрь 2022 года-109,0%). Достигнутый показатель является результатом целенаправленных усилий по созданию благоприятных условий для развития отраслей экономики страны и реализации мер по повышению благосостояния граждан. Об этом сообщил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев на пресс-конференции в агентстве "Кабар".

Как отметил министр, в целях достижения долгосрочных стратегических целей развития страны Кабинетом Министров КР проводилась в 2021-2023 годах работа по принятию антикризисных мер, реформе управления, формированию среды для развития, развитию приоритетных отраслей, "зеленой" экономики, социальному развитию, цифровизации, модернизации городов.

Кроме того, принят детальный план мероприятий Кабинета Министров на 2023 год, направленный на обеспечение экономического роста, финансовой стабильности, а также управления фискализацией, налоговыми и таможенными процедурами, создание среды для развития, экономических приоритетов развития, увеличение доходной части бюджета за счет выполнения антикризисных мер.

В рамках мероприятий, предусмотренных этим планом, фактические результаты социально-экономического развития в 2023 году составили 106,2% и показали высокий уровень. При таких высоких темпах роста важным условием является:

- во-первых, приняты серьезные меры по фискализации и администрированию налоговых и таможенных процедур.

В результате принятых мер по фискализации и администрированию налоговых и таможенных процедур удалось значительно улучшить сбор доходов, таким образом, налоговые и таможенные поступления за январь-декабрь 2023 года составили 296,5 млрд сомов, в том числе почти 185,0 млрд сомов обеспечены налоговой службой, а 111,5 млрд сомов-таможенными платежами. Также увеличилась база налогоплательщиков, например, налоговые и таможенные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 28,6 %, или на 65,9 млрд сомов.

Во-вторых, принятие мер по применению мер экономического регулирования, а также широкого спектра инструментов денежно-кредитной политики способствовало постепенному снижению уровня инфляции. Уровень инфляции по итогам года составил 7,3 процента.

В-третьих, в результате надлежащего контроля и укрепления финансовой дисциплины улучшились показатели деятельности государственных компаний и предприятий.

Чистая прибыль акционерных обществ с государственной долей составляет 28,3 млрд. сомов виде дивидендов в республиканский бюджет перечислено более 16,8 млрд. сомов.

А чистая прибыль государственных предприятий по итогам 2023 года превысила 4,1 млрд. сомов.

В 2023 году принято 33 нормативных правовых акта, направленных на стимулирование экономического роста, поддержку субъектов малого предпринимательства в рамках налоговой политики, создание благоприятного налогового и таможенного климата, восстановление и развитие Баткенской и Ошской областей, а также создание условий для добросовестной конкуренции и сокращение теневой стороны экономики, из них:

- В целях поддержки субъектов малого предпринимательства, создания благоприятного налогового и таможенного климата, восстановления и развития Баткенской и Ошской областей, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневого состава экономики внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения;

В целях создания благоприятных условий для стимулирования привлечения инвестиций, увеличения доходной части республиканского бюджета, а также проведения подготовительной работы по переходу на общее декларирование принят закон О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц;

- внесены изменения в некоторые постановления Кабинета Министров КР в сфере акцизного налога, налогообложения ввоза (импорта) в Кыргызскую Республику в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза, применения счетов-фактур, возобновляемых источников энергии;

- продлен пилотный (экспериментальный) проект по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой идентификации;

-в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации цен установлены нулевые ставки НДС на сырье, предназначенное для переработки непосредственно импортером в растительное масло, и нулевые ставки по облагаемым поставкам растительного масла, отменена льгота в размере нулевого процента на облагаемые поставки растительного масла и облагаемый импорт;

-приняты меры по оказанию государственной поддержки гражданам и субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате событий 14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.