Министерства юстиции Кыргызстана и Японии обсудили цифровизацию

В рамках ознакомительного визита делегации из Министерства юстиции Японии, заместитель министра юстиции Кыргызской Республики Алмазбек Зарылбек уулу провел встречу с Директором департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Японии, господином Мацумото Такеши. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

На встрече Алмазбек Зарылбек уулу представил текущую деятельность и реформы Министерства, особое внимание, уделяя усилиям в области цифровизации системы юстиции. Он также обсудил вопросы внедрения "Электронного наблюдения" с использованием электронных браслетов, как части уголовно-исполнительной системы (пробация) и новой "меры пресечения".

Стороны выразили намерение углубить и укрепить существующие межведомственные отношения через проведение практических мероприятий, направленных на продолжение взаимной деятельности и обмен опытом.

В заключение встречи, стороны договорились о проработке вопросов, связанных с подготовкой мероприятий для подписания программы сотрудничества между министерствами юстиции двух стран с целью обмена опытом в различных смежных областях.

В течение двухдневного визита делегация Министерства юстиции Японии ознакомилась с деятельностью и посетила Департамент пробации, Службу исполнения наказаний и исправительные учреждения при Министерстве юстиции КР.

Справочно: 20 ноября 2023 года в городе Токио, в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Японию, между министрествами юстиции двух стран был подписан Меморандум о сотрудничестве в правовой сфере.

Данный Меморандум направлен на углубление сотрудничества в широком спектре вопросов, связанных с правосудием, включая уголовное, гражданское и коммерческое право, а также в других областях, представляющих взаимный интерес обеих стран.