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Глава МЧС Бообек Ажикеев призвал жителей Бишкека не паниковать

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- Бакыт Басарбек
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Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев призвал жителей Бишкека не паниковать. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"В 00:09 23 января на территории Китая произошло землетрясение в районе 7 баллов. Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. На данный момент в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах жертв и разрушений не зафиксировано, также в Бишкеке не зафиксировано. Прошу не паниковать", - сказал глава МЧС КР.


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URL: https://www.vb.kg/434836
Теги:
землетрясение, Бишкек, Кыргызстан, МЧС
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