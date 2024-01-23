Глава МЧС Бообек Ажикеев призвал жителей Бишкека не паниковать

Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев призвал жителей Бишкека не паниковать. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"В 00:09 23 января на территории Китая произошло землетрясение в районе 7 баллов. Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. На данный момент в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах жертв и разрушений не зафиксировано, также в Бишкеке не зафиксировано. Прошу не паниковать", - сказал глава МЧС КР.