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Восемь человек пострадали в Алматы во время землетрясения

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По данным управления здравоохранения города Алматы, во время землетрясения пострадали восемь человек, все они были доставлены в стационары города.

"Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу", - проинформировали в горздраве.

Пятеро горожан получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.

Источник: vlast.kz


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URL: https://www.vb.kg/434842
Теги:
землетрясение, Казахстан
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