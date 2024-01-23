Восемь человек пострадали в Алматы во время землетрясения

По данным управления здравоохранения города Алматы, во время землетрясения пострадали восемь человек, все они были доставлены в стационары города.

"Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу", - проинформировали в горздраве.

Пятеро горожан получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.

Источник: vlast.kz