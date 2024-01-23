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В результате землетрясения на северо-западе Китая пострадали шесть человек

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Шесть человек пострадали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, сообщает во вторник газета "Синьцзян жибао".

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района во вторник в 2.09 по местному времени (понедельник 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3.

После землетрясения местные власти немедленно приступили к реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях, направив в пострадавшие районы пожарные, медицинские и коммуникационные службы, в общей сложности 236 транспортных средств и 1055 человек.

Согласно последним данным, два человека получили тяжелые ранения, еще четверо – легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 повреждены. В пострадавших населенных пунктах уже восстановлено электроснабжение, водоснабжение и отопление.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/434843
Теги:
землетрясение, Китай
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