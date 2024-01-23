ГКНБ: В отношении задержания руководителя МП "Таза Конок"

В Чуйской области выявлен факт мошеничества путем подделки документов со стороны руководителя МП "Таза Конок" "Т.Е.", а также депутата Кызыл-Тууйского айылного кенеша Сокулукского района "Е.Т.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что руководитель муниципального предприятия подделав документы и вступив в сговор с другими лицами незаконно зарегистрировал на свое имя чужое недвижимое имущество (дачный дом), который в последующем продал третьим лицам.

17 января ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении "Т.Е." и предьявил обвинение по признакам преступления предусмотренного ст.379 (подделка документов), ст.209 (мошенничество) и ст.212 (самовольный захват чужого земельного участка) УК КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела "Т.Е." в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия направленные на установление других причастных лиц.