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Бишкекчанин пытался перебросить наркотики в колонию

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В Бишкеке задержан подозреваемый незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию поступила информация, о том, что неизвестное лицо намеревается передать наркотические вещества в одну из исправительных колоний распложенная на территории Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый М.Е., 1996 года рождения, у которого при задержании обнаружены и изъяты вещество со специфическим запахом конопли, заранее подготовленный для переброски, упакован в целлофановый пакет. Была назначена судебно-химическая экспертиза, согласно заключению, изъятые вещества являются наркотическим средством "марихуана" общим весом 267, 3 грамм (с упаковкой), подозреваемый водворен в ИВС. Решением суда мужчина заключен под стражу на два месяца в СИЗО-1 . В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/434849
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек
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