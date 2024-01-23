MBANK первым внедрил бесконтактную оплату с iPhone на территории Кыргызстан

ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" | MBANK представляет новый платежный инструмент для бесконтактной оплаты – NFC-стикеры.
Новая технология позволяет быстро и бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhone везде, где есть терминал без надобности носить с собой банковскую карту.
NFC-стикер представляет собой миниатюрную версию банковской карты MBANK Premium.
Его можно использовать для оплаты в магазинах, кафе и ресторанах, а также для снятия наличных в банкоматах с NFC меткой. Сам стикер можно наклеить на смартфон. При оплате достаточно приложить телефон к терминалу.
"Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам использовать новые технологии первыми и оценить их преимущество. NFC-стикеры позволяют расплачиваться одним касанием смартфона, при этом являясь практически аналогом банковской карты, но в более компактном и удобном формате. Теперь клиенты могут проводить проплаты с легкостью и без необходимости носить с собой банковские карты." - делится Марат Торалиев, Директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK.
Эта инновационная возможность доступна для держателей карт MBANK Premium.
Вместе с премиум обслуживанием, клиенты могут наслаждаться рядом привилегий: 2% кешбэка на безналичные покупки, уровень "Платина" в программе лояльности MBonus, бесплатные посещения Lounge Key, авиастраховка, упаковка багажа, услуги консьержа и подписка на MBANK TV.
MBANK Premium предоставляет индивидуальный уровень обслуживания, сочетая в себе эффективность и внимание к деталям.
Экономьте, даже когда тратите. Получайте 2% кешбэка на все безналичные покупки.
Наслаждайтесь эксклюзивными привилегиями уровня "Платина" в программе лояльности. Получение 10% кешбэка по оплате через MBANK QR.
Отдыхайте в комфортных условиях в аэропортах – бесплатно дважды в год.
Мы заботимся о вашей безопасности в путешествиях. Получите авиастраховку в составе пакета.
Путешествуйте легко и без лишних забот – ваш багаж будет упакован бесплатно.
Круглосуточный консьерж- выполнит любое ваше поручение
Бесплатная подписка на MBANK TV:
Наслаждайтесь эксклюзивным видеоконтентом на кыргызском языке с бесплатной подпиской на MBANK TV.
Стоимость годового обслуживания 6000 сомов.
*Годовое обслуживание взимается сразу при заказе карты.
Заказать карту MBANK Premium можно онлайн в приложении MBANK, для этого:
Ваша карта будет доставлена в течении 1 рабочего дня.
*годовое обслуживание взимается сразу при заказе карты.