MBANK первым внедрил бесконтактную оплату с iPhone на территории Кыргызстан

ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" | MBANK представляет новый платежный инструмент для бесконтактной оплаты – NFC-стикеры.

Новая технология позволяет быстро и бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhone везде, где есть терминал без надобности носить с собой банковскую карту.

NFC-стикер представляет собой миниатюрную версию банковской карты MBANK Premium.

Его можно использовать для оплаты в магазинах, кафе и ресторанах, а также для снятия наличных в банкоматах с NFC меткой. Сам стикер можно наклеить на смартфон. При оплате достаточно приложить телефон к терминалу.

"Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам использовать новые технологии первыми и оценить их преимущество. NFC-стикеры позволяют расплачиваться одним касанием смартфона, при этом являясь практически аналогом банковской карты, но в более компактном и удобном формате. Теперь клиенты могут проводить проплаты с легкостью и без необходимости носить с собой банковские карты." - делится Марат Торалиев, Директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK.

Эта инновационная возможность доступна для держателей карт MBANK Premium.

Вместе с премиум обслуживанием, клиенты могут наслаждаться рядом привилегий: 2% кешбэка на безналичные покупки, уровень "Платина" в программе лояльности MBonus, бесплатные посещения Lounge Key, авиастраховка, упаковка багажа, услуги консьержа и подписка на MBANK TV.

Главные Преимущества MBANK Premium:

Премиальное обслуживание:

MBANK Premium предоставляет индивидуальный уровень обслуживания, сочетая в себе эффективность и внимание к деталям.

2% кешбэка на все безналичные покупки:

Экономьте, даже когда тратите. Получайте 2% кешбэка на все безналичные покупки.

Уровень "Платина" в программе лояльности MBonus:

Наслаждайтесь эксклюзивными привилегиями уровня "Платина" в программе лояльности. Получение 10% кешбэка по оплате через MBANK QR.

Бесплатные посещения Lounge Key – 2 раза в год:

Отдыхайте в комфортных условиях в аэропортах – бесплатно дважды в год.

Авиастраховка:

Мы заботимся о вашей безопасности в путешествиях. Получите авиастраховку в составе пакета.

Бесплатная упаковка багажа в аэропортах - 2 раза в год:

Путешествуйте легко и без лишних забот – ваш багаж будет упакован бесплатно.

Услуги консьержа:

Круглосуточный консьерж- выполнит любое ваше поручение

Бесплатная подписка на MBANK TV:

Наслаждайтесь эксклюзивным видеоконтентом на кыргызском языке с бесплатной подпиской на MBANK TV.

Выпуск и доставка за 1 рабочий день.

Стоимость годового обслуживания 6000 сомов.

*Годовое обслуживание взимается сразу при заказе карты.

Заказать карту MBANK Premium можно онлайн в приложении MBANK, для этого:

Откройте MBANK и выберите "Заказать/ Открыть карту MBANK" Выберите MBANK Premium и выберите валюту Ознакомьтесь с условиями и нажмите на кнопку "Купить" Заполните поля для доставки карты и подтвердите все данные Введите код подтверждения с SMS и оплатите годовое обслуживание карты Проверьте все данные и нажмите на "Подтвердить и оплатить". Готово!

Ваша карта будет доставлена в течении 1 рабочего дня.

*годовое обслуживание взимается сразу при заказе карты.

MBANK Premium - Только для тебя