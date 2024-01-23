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ГКНБ при получении взятки задержан главный архитектор Ленинского района

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ГКНБ КР по факту вымогательства в размере 2 тысяч долларов США, 22 января 2024 года на территории Бишкека с поличным при получении денежных средств в размере 1 тысячи долларов США задержаны главный архитектор Ленинского района Бишкека А.Н.М. и начальник отдела по хозяйственной части Государственной картографии при Госагентстве по земельным ресурсам КР М.Ж.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенных мероприятий было установлено, что главный архитектор Ленинского района А.Н.М. через аффилированных лиц, под предлогом сноса коммерческих объектов вымогал денежные средства в размере 2-3 тысяч долларов США за каждый объект.

В настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с участием задержанных проводятся соответствующие следственные действия, устанавливается возможная причастность других должностных к указанной коррупционной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/434851
Теги:
ГКНБ, задержание, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан, архитектура
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