Кыргызстан и Китай будут сотрудничать в области животноводства

С 15 по 19 января 2024 года в городе Пекин Китайской Народной Республики при участии заместителя министра водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Маила.Алияскарова обсужден ряд вопросов, направленных на развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Маил Алияскаров в своем выступлении подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений с Китаем в области сельского хозяйства. Он выделил ключевые аспекты, такие как инновационные подходы в сельском хозяйстве, устойчивое водопользование и современные методы животноводства, как приоритеты для обеих стран.

Особое внимание уделено обсуждению строительства современной лаборатории на территории Кыргызской Республики, которая будет способствовать внедрению передовых технологий и повышению качества агропродукции. Заместитель министра подчеркнул важность таких инфраструктурных проектов для укрепления национальной экономики и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора и продвижения взаимного товарооборота между КР и КНР.

В ходе встречи также обсуждались вопросы импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, включая мясную продукцию.

Заместитель министра уверил в том, что эти встречи станут важным этапом в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китаем в сфере сельского хозяйства.