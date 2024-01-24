Кыргызские военные принимают участие в учениях "Канжар-XI" в Индии

В период с 22 января по 3 февраля 2024 года на территории Республики Индия проходят совместные кыргызско-индийские учения сил специального назначения "Канжар – XI". Кыргызскую Республику в учении представляет воинский контингент войсковой части 52806. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

В течение двух недель кыргызские и индийские военнослужащие будут отрабатывать вопросы подготовки подразделений специального назначения по ведению совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

Завершится учение розыгрышем тактического эпизода с практической отработкой всех пройденных ранее предметов обучения.

Напомним, что учение "Канжар" в прошлом году проводилось на территории КР.