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Кыргызские военные принимают участие в учениях "Канжар-XI" в Индии

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- Светлана Лаптева
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В период с 22 января по 3 февраля 2024 года на территории Республики Индия проходят совместные кыргызско-индийские учения сил специального назначения "Канжар – XI". Кыргызскую Республику в учении представляет воинский контингент войсковой части 52806. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

В течение двух недель кыргызские и индийские военнослужащие будут отрабатывать вопросы подготовки подразделений специального назначения по ведению совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

Завершится учение розыгрышем тактического эпизода с практической отработкой всех пройденных ранее предметов обучения.

Напомним, что учение "Канжар" в прошлом году проводилось на территории КР.


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URL: https://www.vb.kg/434854
Теги:
Индия, учения, Кыргызстан
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