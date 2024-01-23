Тур в Египет в феврале предоставляет возможность перенестись с морозной зимы в теплое лето и встретить зиму на солнечном побережье. В Египте всегда рады гостям, в любое время года услужливый персонал гостиниц создает всевозможные условия для комфортного времяпрепровождения отдыхающих.

Чем заняться в Египте в феврале

Прежде чем выбрать туры в Египет, нужно продумать развлекательную программу. Мы подготовили краткую информацию о том, как весело провести время.

Прогулки по Красному морю

Египетские курорты предлагают туристам захватывающие водные путешествия. Выбор достаточно большой, но мы подобрали для вас самые интересные. Чтобы украсить отдых в Египте в Хургаде, отправляйтесь на групповую морскую прогулку на яхте к дому дельфинов, или на морскою экскурсию на лодке с прозрачным дном. Из Шарм-эль-Шейха на яхте можно прокатиться в заповедник Рас-Мохаммед и насладиться природой Египетских Мальдив. Программа подобных прогулок включает трансфер из гостиничного комплекса и обратно, и услуги опытного гида.

Дайвинг в Египте

Египет славится на весь мир невероятными рифами и разнообразными морскими жителями. Первый месяц зимы - идеальная пора для подводных погружений, поэтому любители дайвинга стараются заранее забронировать туры в Египет на январь. Обилие дайвинг-центров на египетских побережьях предлагает погружения разного уровня сложности, поэтому как новичок, так и профессиональный ныряльщик найдут для себя место.

Среди лучших мест для погружения выделяют:

Заповедник Рас-Мохаммед; Марса-Алам; Бухта Абу Рамада; Риф Гордон; Пролив Тирана; Эль Гуна; Голубая Дыра.

Отправляясь в дайвинг-тур, будьте осторожны с морскими обитателями. Не касайтесь кораллов и морских звезд. Также опасны моллюска конус, крылатка и рыба-камень.

Шопинг в Египте: популярные сувениры

Чтобы поездка в Египет запомнилась надолго, туристы привозят с собой памятные сувениры. В первую очередь это связанные с историей страны статуэтки в виде пирамид и египетских божеств. Также покупают восточные специи и эфирные масла. Не менее востребованы изделия из кожи и бижутерия. Шарм-эль-Шейх особо почитают фанаты шопинга. Здесь есть торговые моллы и сувенирные лавки с огромным ассортиментом. Повсюду витает яркий и дурманящий сознание запах специй и восточных сладостей. Стоит отметить, что Каир и Хургада тоже считаются лаковыми курортами для шопоголиков.

Экскурсионная программа

По сей день в Египте сохранились сконструированные в древние века памятники, храмы и пирамиды. Чтобы заглянуть в славное прошлое государства, рекомендуем посетить города с тысячелетней историей - Каир или Александрию.

Каир. Из главных достопримечательностей - Каирская цитадель, мечеть Мухаммеда Али, район Замалек, Каирский Музей и мечеть Султана Хасана. Миллионы туристов планируют путешествие в Египет в пригород Каира - Гизу, чтобы увидеть легендарные пирамиды и стоящего рядом Сфинкса. Александрия. Здесь находится реконструированное здание крупнейшей библиотеки древних времен, в которой учился Архимед - Александрийская библиотека. Помимо этого, советуем прогуляться по Римскому кварталу, посмотреть на форт Кайт-Бей и сохранившееся катакомбы Ком аль-Шукафа.

Погода в январе позволяет комфортно перемещаться по пустыне, поэтому купленная на turne.ua путевка в Египет в феврале- это отличное решение для желающих посетить Каир или Александрию.