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ГНС в 2023 году собрала 249,4 млрд сомов, перевыполнив план на 3 млрд сомо

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Государственная налоговая служба за 2023 год собрала 249 млрд 403,9 млн сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установленный план был перевыполнен на 3 млрд сомов. По сравнению с 2022 годом собрано на 41,3 млрд сомов больше.

Из общей суммы собранных средств 185 млрд 16,5 млн сомов приходится на налоги и платежи, 64 млрд 387,4 млн сомов - на страховые взносы.

Улучшение и усиление налогового администрирования, а также переход предпринимателей на онлайн-обслуживание сыграли ключевую роль в достижении целей и перевыполнении плановых показателей.

Внедрение и использование контрольно-кассовых машин, электронных товаротранспортных накладных, электронных счетов-фактур и других проектов цифровизации существенно улучшили эффективность процесса сбора налогов.

Кроме того, важным вкладом в достижение этих результатов стала разъяснительная работа среди налогоплательщиков по применению норм налогового законодательства и использованию цифровых налоговых услуг.


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URL: https://www.vb.kg/434871
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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