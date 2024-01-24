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В Нарынской области зарегистрировано землетрясение

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно данным Института сейсмологии, 24 января в 8:39 на территории Кыргызской Республики произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 4 баллов.

По сообщению, МЧС сила землетрясения в селах Жерге-Тал, Казан-Куйган, Тегерек, Оттук, Кызыл-Жылдыз составила 3 балла, а в селах Ылайлы-Суу, Шоро, Жан-Булак, Эмгекчил, Ак-Талаа, Эчки-Башы - 2,5 балла. Толчки ощущались в 12 километрах от села Жерге-Тал и в 34 километрах к северо-востоку от города Нарын.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано.


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URL: https://www.vb.kg/434872
Теги:
землетрясение, Нарынская область
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