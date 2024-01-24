Виртуозы из Германии и Франции выступили в Бишкеке

В Бишкеке состоялся концерт с участием французского альтиста Матиса Роша и немецкого виолончелиста Флордиана Шмидта-Барта. Зрители восторженно наслаждались виртуозным исполнением, которое мастерски дополнил Академический Симфонический Оркестр под руководством народного артиста Кыргызстана Рахатбека Осмоналиева.

Программа включала произведения великих композиторов Шарля-Камиля Сен-Санса, Рихарда Штрауса, Роберта Шумана и других. На мероприятии присутвовали посол Франции в Кыргызстане господин Франсуа Делуас, дипломатический корпус, представители Европейского Союза и ценители классической музыки. Это событие стало настоящим музыкальным праздником в столице, оставив глубокие впечатления у всех присутствующих.