В Бишкеке появится новый автобусный маршрут

С 25 января в Бишкеке запускается новый автобусный маршрут №56. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, маршрут пролегает от села Чон-Арык по кольцевой дороге и включает улицу Байтик-Баатыра, проспекты Жибек-Жолу и Ч. Айтматова. Имеет протяженность 24 км, а интервал движения автобусов составит 10 минут. На линии будут курсировать 25 автобусов. Этот маршрут проходит в направлении, противоположном маршруту № 55.

Отметим, ранее мэрия планировала окольцевать Бишкек большим автотранспортом, а внутри сделать несколько мелких колец, которые обеспечат перпендикулярное передвижение.