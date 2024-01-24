"Фабрики мысли" для кыргызов

В Кыргызстан сегодня работает с множеством неправительственных и некоммерческих организаций, которые вносят сумятицу в сознание граждан. Но, как выяснилось, не только НПО и НКО порождают в обществе разброд. В этом контексте стоит упомянуть консалтинговое агентство ООО "M-Vector", которое занимается сбором и систематизацией информации как внутри страны, так и за ее пределами. Организация имеет свой офис в Канаде, куда направляются полученные данные о внутриполитическом положении Кыргызстана или о конкретном политике из этой страны, пишет издание Asia-today.news.

Авторы статьи напоминают. В 1997 году Юрий Бакалофф организовывает в Бишкеке консалтинговую организацию "МА" (Creative Management Association). В этом же году в Кыргызстане появляется консалтинговая контора "SGI" под руководство Сергея Доронина. А в 2000 году Юрий Бакалофф и Сергей Доронин принимают решение о слиянии двух организаций в единую "фабрику мысли", которая получила название "M-Vector". Любопытно, что подписание соглашения кыргызского филиала фонда Сороса с правительством страны состоялось именно в 1997 году. Тут не стоит ни на что намекать, нужно сказать прямо: "M-Vector" выполняет в интересах фонда "Сорос Кыргызстана" исследования, направленные на изучение медийного пространства под названием "Медиа-предпочтения населения Кыргызстана".

– Проект реализован компанией "M-Vector" в партнерстве с фондом "Сорос Кыргызстан" и "Internews in Kyrgyzs", – говорится в пресс-релизе по результатам исследований, которые состоялись в 2017 году.

– Результаты исследования и материалы презентации будут полезны представителям медиа-сообщества, специалистам в сфере массовых коммуникаций, представителям международных и донорских организаций, – также сообщается в официальном пресс-релизе.

Тут важен пассаж о "донорских организациях". Какие у "M-Vector" могут быть "доноры", не сложно догадаться, если офис компании находится в Канаде. Среди наиболее частых "доноров" "M-Vector" числятся такие европейские и американские компании. Например, фонд "Сорос-Кыргызстан", USAID, Internews in Kyrgyzs, посольство США в Кыргызстане, Министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии, Министерство международного развития Великобритании.

Следует отметить, что Министерство обороны Швейцарии в 2021 году проводило исследования на предмет изучения деятельности спецслужб Центральной Азии и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана под названием "Разведывательная служба Кыргызстана: проблемы реформирования". А ведь минобороны Швейцарии занимается разведывательной деятельностью, об этом говорится на официальном сайте государственного ведомства. Возникают вопросы: как европейское министерство обороны стало донором кыргызстанской консалтинговой конторы? Какие заказы "M-Vector" выполняет перед своими донорами и какую передает им информацию?

Между тем, Роман Погожев, один из учредителей "M-Vector", в 2013 году в интервью сам признался, что "M-Vector" занимается разведкой.

– Мы занимаемся информационной разведкой. То есть, если вам нужна информация, приходите к нам, мы любую информацию вам соберем, используя все необходимые научные современные методики разработки. Мы на самом деле следим за разными рейтингами, за рейтингами различной продукции и рейтингами политиков, – сказал Роман Погожев.

В 2000 году "M-Vector" открыл филиал в городе Оше. Следовательно, у организации появились деньги на содержание сразу двух кыргызстанских офисов. Между 2005 и 2010 годами офисы были открыты в Таджикистане, в 2011 году – в Казахстане, также "M-Vector" имеет офис в Узбекистане. На сегодняшний день "M-Vector" собирает и обрабатывает информацию из семи офисов, расположенных в странах региона. Ещё один офис находится в Канаде, в городе Торонто, "который стал источником информационных и технологических инноваций, которые непрерывно внедряются в компании" (цитата с сайта "M-Vector").

Не так давно "M-Vector" стал членом Американской торговой палаты в Кыргызстане. Каким образом консалтинговая компания, специализирующаяся на сборе данных, смогла стать частью глобальной лоббисткой сети США? Репутация у Американской торговой палаты, скромно говоря, та еще. Это крупная структура, которая занимается лоббизмом американских торгово-экономических интересов по всему миру. Главный ее офис находится в столице США Вашингтоне, говорится в статье.

В 2008 и 2009 годах было проведено социологическое исследование. Его цель – выявление факторов, влияющих на гендерное равенство/неравенство в системе высшего образования КР и последующая выработка конкретных предложений по оптимизации гендерного соотношения в образовании. Исследование проводилось с активным участием сотрудников "M-Vector", средства были выделены фондом "Сорос Кыргызстан". Как утверждают исследователи, "одной из важнейших проблем гендерных исследований в современных условиях является достижение гендерного равенства в системе образования".

Изучая деятельность "M-Vector", становится понятно, что за красивой вывеской работает другая консалтинговая НПО – "Центральноазиатский Барометр", которая занимается не совсем удобными темами. В частности, она анализирует уровень напряженности в обществе.

"Центральноазиатский Барометр" управляется Бакалофф Юрием и Хайбулиным Наилем Иршатовичем. Согласно данным минюста КР, два этих гражданина являются учредителями одновременно "M-Vector" и "Центральноазиатского Барометра". Более того, юридический адрес данных компаний совпадает, из чего можно сделать вывод, что организации занимаются одним и тем же, только под разными вывесками.

Активное сотрудничество "M-Vector" и "Центральноазиатского Барометра" с такими западными организациями, как "Internews in Kyrgyzs" и фондом "Сорос-Кыргызстан", говорит о том, что за хорошие деньги они ведут мониторинг того, как распространяется негативная информация в Центральной Азии. Согласно годовому отчету за 2022 год, фонд "Сорос-Кыргызстан" потратил 338 976 тысяч долларов США на программу "развития СМИ".

"Для достижения этих целей в 2022 году мы работали в тесном партнерстве с организациями гражданского общества по пяти основным направлениям программы", – говорится в отчете.

Согласно этому документу, деньги получили такие просоровские издания как "Тогуз-Торо FM", "Kloop", "ПК", "KATUSMEDIA", "ПолитКлиника" и "Factcheck.kg". Сбор и обработку информации осуществляли "M-Vector" и "Центральноазиатский Барометр". 19 декабря 2023 года был опубликован анализ СМИ, который проводился "M-Vector" в ноябре. Из официальной презентации следует, что основными бенефициарами (заказчиками) выступили "Internews in Kyrgyzs", USAID и Freedom House. Исходя из проделанной работы, "M-Vector" приходит к выводу, что медиапотребление в Кыргызстане постепенно переходит от телевидения к интернету. А как раз в этой среде активно работают "Кloop", "ПК", "KATUSMEDIA", "ПолитКлиника", "Factcheck.kg", "Азаттык" и другие зависимые от американских денег издания. "M-Vector" в своей презентации утверждает, что наиболее предпочитаемые населением новостные СМИ живут на западные гранты. Такой вывод наталкивает на мысль, что "M-Vector" подделывает результаты исследований и вводит своих спонсоров в заблуждение. Сложно представить, чтобы такие крупные издания как "Вечерний Бишкек" не вошли в рейтинг.

"M-Vector" в 2008 году отметился причастностью к социальному опросу о гендерной политике в образовании. "Центральноазиатский Барометр" тоже не отстает – он реализует проект, который направлен на предоставление заинтересованным сторонам "гендерного анализа". Важно отметить, что проект этот не закончился, он числится как "текущий". Также "Центральноазиатский Барометр" в 2023 году запустил проект об изучении гендерного насилия, спонсором стал Канадский фонд для местных инициатив. Согласно официальной информации, уже в конце февраля 2024 года будут представлены результаты. Такая спешка может свидетельствовать о том, что по итогам исследования будет сделан вывод о том, что принятый в Кыргызстане закон против пропаганды ЛГБТ негативно сказывается на состоянии ЛГБТ-людей в обществе. Полученные результаты будут тиражировать и использовать в качестве аргумента в давлении на президента Кыргызстана и Правительство.

В 2021 году фонд "Сорос Кыргызстан" заказал у "Центральноазиатского Барометра" отчет по результатам исследования "Коррупция в системе государственных закупок КР". Очень странная ситуация, когда западный фонд, специализирующийся на гуманитарном сотрудничестве и защите прав человека, вываливает приличную сумму, чтобы выяснить уровень коррупции в Кыргызстане. Неужели в США по части коррупции всё идеально? Но Соросу не интересно, что происходит в его стране и какой там уровень коррупции, его намерения направлены на Кыргызстан.

В исследовании упоминается получившее соровские деньги издание – это "Kloop" со своими феерическими расследованиями о "кольцах коррупции". Как можно после этого считать "Kloop" независимым изданием? Редакция "Kloop" полностью зависит от американских и европейских денег, соответственно она продвигает интересы Запада в обществе – чего стоят только статьи в поддержку ЛГБТ!

С одной стороны, фонд "Сорос Кыргызстан" выделяет средства на содержание орды лояльных СМИ, а с другой заказывает исследование по уровню коррупции в Кыргызстане. В этом контексте важно учитывать, что власть в Кыргызстане неоднократно менялась как раз из-за бурного тиражирования информации о коррупции.

Но вот что особенно интересно: фонд "Сорос Кыргызстан" тоже замешан в коррупции. Так, в Бишкеке по адресу улица Якова Логвиненко, 55А располагалось здание детского сада, которое находилось на балансе Госимущества республики. Данный детский садик был передан МИД КР сроком на три года. После этого МИД подписал соглашение о передаче здания в аренду на тот же срок фонду "Сорос Кыргызстан". А в 2022 году стало известно, что один из пунктов договора, в котором было прописано, что здание детского сада передается фонду "Сорос Кыргызстан" на три года, куда-то исчез. И это при том, что в Кыргызстане существует нехватка детских садов и школ.

Еще одна история, которая ранее не получала огласки, связана с гендерной политикой, правами ЛГБТ и вербовкой людей. В 2022 году на странице телеграм-канала НПО "Новый Ритм" была опубликована информация о проведении "Школы молодого политика", на которой присутствовал директор по маркетингу "M-Vector" Виталий Мухортов. Все бы ничего, однако НПО "Новый Ритм" в марте 2023 года опубликовали на своей странице анонс "КВИРатона". Это мероприятие проводилось в Грузии, как утверждалось в анонсе, для "начинающих ЛГБТ-активистов". На официальном сайте "КВИРатона" в программе мероприятия в глаза сразу бросаются слова: "Протест. Секс. Права". В самой программе организаторы не стали заморачиваться и выдали такие секции: "Как работать с ненавистью", "Инструменты влияния на общественное мнение", "Секс и права"… Список можно продолжать, заключают авторы статьи.